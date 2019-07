Microsoft rilascia per sbaglio la build 18947 agli Insider

Fonte : surface-phone

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Poche ora fa,hato perladi Windows 10in tutti i rami di distribuzione. Windows Update trova l’aggiornamento se Sul pc gira Windows 10 a 32-Bit (x86). Si è iscritti al programmanel ramo di distribuzione Release Preview, o Slow o Fast (probabilmente anche Skip Ahead). ALL RINGS ONLY FOR x86 (NO arm64 or amd64) pic.twitter.com/Lvm3Gjlzk6 — ADeltaX (@ADeltaXForce) July 24, 2019 Cosa fare per evitare di installare laSe Windows Update non ha ancora trovato l’aggiornamento: Recarsi in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update. Cliccare su “Sospendi aggiornamenti per 7 giorni”. Se Windows Update ha già iniziato a scaricare l’aggiornamento: Disconnettersi da internet. Riavviare il PC. Recarsi in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows ...

ALumia_Italia : #Microsoft rilascia (erroneamente) la canary build 18947 su tutti i ring Insider (x86) #windows10 #windowsinsiders… - geeklinkit : Microsoft rilascia nuovo aggiornamento per Windows 10, altri bug eliminati - NSigaro : Microsoft rilascia Windows 10 19H2 nello Slow Ring | Webnews -