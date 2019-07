India | allagamenti per forti piogge a Mumbai GALLERY

Piogge monsoniche in Nepal - India e Bangladesh : oltre 60 morti per frane e allagamenti : Le Piogge monsoniche hanno innescato inondazioni e frane in Nepal , India e Bangladesh , causando la morte di decine di persone: almeno 50 sono decedute e altre 33 sono disperse in Nepal , hanno precisato le autorità locali. Gli allagamenti nel nordest dell’ India hanno ucciso almeno 11 persone, a causa dell’esondazione di un fiume, e 20mila sono state portate in rifugi. In Bangladesh , lo Un World Food Programme ha reso noto che 2 ...

Monsoni in India : in campo misure per evitare gli allagamenti : In India è corsa contro il tempo prima dell’arrivo dei Monsoni, per attuare misure come la pulizia dei tombini delle fogne e dei fiumi dai detriti e dai rifiuti: Times of India riferisce che, per evitare allagamenti a Delhi durante la stagione delle piogge, il vice Governatore Anil Aijal ha imposto che le operazioni si debbano concludere entro il 30 agosto. A Delhi Est verrà sperimentato un sistema di reti che catturano i materiali solidi ...