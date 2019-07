Governo | fonti M5S | ‘Giarrusso su assenza in aula non rispecchia gruppo’

Commissione Ue - fonti di Governo M5s : “Nessun commissario tecnico - a Bruxelles andrà un politico indicato dalla Lega” : Nessun commissario tecnico , la Lega indichi il proprio nome. fonti governative del Movimento 5 Stelle rispondono alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi riguardo alla possibilità di proporre un commissario non politico per occupare lo slot italiano all’interno della nuova Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen. Dopo il ritiro di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio che fino a qualche ...

Ue : fonti Governo M5S - ‘Lega fa harakiri - Giorgetti commissario mission impossible’ : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Si complica di ora in ora la partita per il commissario Ue che la Lega era certa di esprimere in Europa. Il voto contrario del Carroccio ad Ursula von der Leyen ha complicato la partita, ‘azzoppando’ di fatto la corsa di Giancarlo Giorgetti: la sua designazione viene ormai considerata una ‘mission impossible’ in ambienti di governo. Una partita complicata che il premier Giuseppe ...