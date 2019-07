Casellati: "Opportunità" da Autonomia

L'differenziata "può rappresentare più un'che un rischio". Lo ha detto la presidente del Senato, durante la Cerimonia del Ventaglio. "La centralità del Parlamento è un arricchimento della qualità delle scelte legislative...sarà così anche nell'iter per l'approvazione dell'differenziata",aggiunge. Ritiene "non più rinviabile un'organica riforma della giustizia". Sui migranti:"Nessuno può essere lasciato morire in mare, ma c'è bisogno di più Europa".(Di mercoledì 24 luglio 2019)