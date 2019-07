Yelena Grigoriyeva uccisa a San Pietroburgo Era attivista per la difesa dei diritti gay

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 23 luglio 2019), un’di spicco per ladeidegli omosessuali in Russia, è stata assassinata a San. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato vicino alla sua abitazione con segni di strangolamento e ferite da accoltellamento. Secondo l’agenzia Fontanka, le sono state inferte almeno otto pugnalate.Il nome dicompariva su un sito internet da poco bloccato dalle autorità che istigava ad aggredire gli omosessuali. Secondo un altro, Dinar Idrisov,aveva ricevuto diverse minacce di morte.Su Facebook, l’Dinar Idrisov ha scritto che la sua amica Grigoryeva è stata “brutalmente”. “Recentemente era stata vittima di violenza e di minacce di morte”, ha scritto aggiungendo che aveva sporto diverse denunce alla polizia, la quale a sua volta ...

repubblica : Russia, uccisa Yelena Grigoriyeva. Era un'attivista per la difesa dei diritti Lgbt - giusmo1 : #Russia, uccisa Yelena Grigoriyeva. Era un'attivista per la difesa dei diritti #Lgbt - avfi66 : RT @anubi_matt: ???????????? Russia, uccisa Yelena Grigoriyeva. Era un'attivista per la difesa dei diritti Lgbt #ventitre07FR #facciamorete h… -