“Uno smartphone per cani” | avete detto?

Fonte : wired

(Di martedì 23 luglio 2019) Non perdere mai di vista il proprio cane è tra le priorità di ogni padrone che si rispetti. Kippy Evo, un dispositivo che tramite l’apposita applicazione consente di localizzare l’animale in tempo reale e ricevere messaggi personalizzati sul proprioper conoscere le necessità dell’animale domestico, è pensato apposta. L’app invia avvisi come i seguenti: “Sono sveglio e vorrei far colazione”, oppure “Sono pronto per uscire”, dando voce al cane di casa. Sviluppato grazie alla collaborazione con l’università di Bologna e il dipartimento di Medicina veterinaria dell’università di Milano, è un prodotto pensato per offrire benessere al cane e aumentare la serenità del proprietario. Anche perché, grazie a un algoritmo, il tracker permette di verificare l’attività motoria del cucciolo, osservando se sta correndo, dormendo o giocando, oltre a fornire il numero di calorie ...

