Tav | M5s dopo il via libera di Conte | “Il nostro no all’opera non cambia | si esprimano le

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2019) “Alla luce delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe, che ringraziamo per l’impegno, chiederemo che sia il Parlamento ad esprimersi e in aula vedremo l’esito della votazione. Vedremo chi è a favore di un progetto vecchio di 30 anni e chi invece sceglierà di avere coraggio”. La nota congiunta dei capigruppo M5S Stefano Patuanelli e Francesco D’Uva arriva a pochi minuti dalla svolta sul Tav, annunciata via facebook dal presidente del Consiglio Giuseppe. Il premier, che ha sottolineato la disponibilità dell’Europa ad aumentare gli stanziamenti per la realizzazione dell’opera, ha infatti spiegato che non realizzarla costerebbe di più che il suo contrario. “In merito al Tav la posizione del MoVimento 5 Stelle non. IlNo a un’opera che rischierebbe di nascere già vecchia è deciso”. Ma è dal Piemonte, dove il ...

SimonaMalpezzi : Come si fa a dire che condividiamo gli stessi valori con il #M5S? Quelli del #condono di Ischia, del no alle… - pietroraffa : 'Fino a quando ci sarà il #M5S al Governo la #TAV non ci sarà. Quando i signori dei grandi potentati economici stan… - davidallegranti : Beppe Conte ha detto che la Tav si fa e il M5s va nel panico -