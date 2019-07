Tav | l’ira di Grillo | ‘ennesimo tradimento | è ultimo tassello’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) Roma, 23 lug. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) – Non risponde al telefono né agli sms dei giornalisti. Ma le persone più vicine a Bepperaccontano di un garante furente per la decisione, annunciata dal premier Giuseppe Conte, di aprire al Tav. E non bastano le rassicurazioni di Luigi Di Maio: lasciare decidere il Parlamento sulla Torino Lione.è arrabbiatissimo, racconta chi gli è vicino. “Dopo Tap, trivelle, Ilva – lo sfogo del fondatore del Movimento con alcune persone fidate e riportato all’Adnkronos – tradire la Tav è l’tassello…”. L'articolo Tav: l’ira di, ‘ennesimo, ètassello’ CalcioWeb.

