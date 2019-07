Lo studio di PUBG Corp | Striking Distance | dà il benvenuto a Steve Papoutsis | ex producer

Fonte : eurogamer

(Di martedì 23 luglio 2019) L'ex direttore generale dell'ormai defunto Visceral Games,, è entrato a far parte del nuovodi.Questo mese l'exdi Dead Space ha deciso di far parte del nuovodopo aver trascorso 14 mesi all'interno della società di animazione VR Baobabs.lasciò il suo ruolo presso Electronic Arts nel 2018, dopo aver lavorato con la società di Redwood per ben 13 anni.Il nuovo Chief Development Officer non è l'unico assunto presso il gruppo di sviluppo di. Stacey Hirata che ha lavorato precedentemente presso Indigo 7 Silicon Valley, è entrata a far parte del nuovocome COO. Anche il veterano di Sledgehammer Patrick Boswick è stato assunto come capo di acquisizione del personale dopo aver passato quattro anni a sviluppare la serie di Call of Duty.Leggi altro...

