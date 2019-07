Le immagini del crollo della palazzina a Portoferraio Un disperso e 4 feriti 

NASA SHOCK : Enorme branco marziano avvistato nelle immagini della sonda spaziale di Marte : Sul suolo marziano di Marte potrebbe realmente prosperare la vita come sulla Terra? Queste immagini della NASA scatenano infinite teorie sul complotto marziano. Queste immagini, scattate dall’alto dalle sonde spaziali, sembrano rilevare un florido ecosistema che sosterrebbe la vista sul pianeta rosso. Un video caricato su Youtube mosta delle immagini dove si puo vedere un […] L'articolo NASA SHOCK: Enorme branco marziano avvistato ...

Ecco le immagini di brevetto dello smartphone dual screen di ZTE : I documenti di brevetto pubblicati la settimana scorsa in Cina dall'agenzia competente CNIPA mostrano le immagini di uno smartphone ZTE piuttosto atipico, con un design a schermo intero frontalmente e un display secondario sul retro che ricorda Meizu PRO 7 Plus del 2017. L'articolo Ecco le immagini di brevetto dello smartphone dual screen di ZTE proviene da TuttoAndroid.

Solway Firth è il nuovo singolo degli Slipknot con un video che mostra immagini della serie The Boys (testo e traduzione) : Solway Firth è il nuovo singolo degli Slipknot a poche settimane dall'uscita del nuovo album prevista per il 9 agosto. Dopo la sorpresa di Unsainted, la band di Des Moines ritorna con un video in cui si alternano immagini live a scene estratte dalla serie TV The Boys attesa per il 29 luglio si Amazon Prime video. Il brano si apre con la voce calda di Corey Taylor - che quando canta in clean sa ipnotizzare e schiaffeggiare le ...

“Voliamo troppo bassi!” : le immagini dalla cabina del Boeing 737 che si è schiantato in una laguna in Micronesia - i piloti hanno ignorato 17 allarmi [VIDEO] : Le autorità hanno rilasciato un video dell’incidente che ha coinvolto un Boeing 737, precipitato in Micronesia, in cui ha perso la vita una persona. Il 28 settembre del 2018, il velivolo della Air Niugini si è schiantato in una laguna mentre tentava di atterrare per uno scalo intermedio nel suo viaggio da Pohnpei a Mort Moresby. L’aereo aveva a bordo 35 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio. Inizialmente, si credeva che tutte le persone a bordo ...

The Witcher - prime immagini della serie con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia : Le prime immagini di The Witcher, la saga fantasy con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, sono state rese note da Netflix. La nuova serie ispirata alle opere dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski arriva in streaming nella seconda metà del 2019. Alla regia troviamo Alik Sakharov che ha diretto 8 episodi di Game of Thrones. The Witcher Henry Cavill The Witcher, il trailer Durante il San Diego Comic Con Netflix ha presentato The Witcher ...

Gol Kane - l’attaccante segna da casa sua : le immagini della fantastica prodezza [VIDEO] : E’ stata una magia di Harry Kane a regalare la vittoria al Tottenham allo scadere nell’esordio in International Champions Cup contro la Juve. Amara la prima di Sarri e De Ligt, che hanno subito una controrimonta nel finale proprio dopo aver ribaltato la gara ad inizio ripresa con Higuain e Ronaldo. Quando le due squadre si stavano preparando ai calci di rigore, esattamente al 91′ (quattro erano stati i minuti di recupero ...

Nuove immagini di Cyberpunk 2077 ci mostrano l'avveniristica moto del protagonista e poster di gioco acquistabili : Cyberpunk 2077 continua a farci sognare con le sue iconiche atmosfere grazie ad alcune Nuove immagini che ritraggono una fantastica moto Yaiba Kusanagi che i giocatori potranno utilizzare per viaggiare attraverso le pericolose strade di Night City, ma anche molto altro.Nelle immagini possiamo infatti anche vedere dei fantastici concept art ritratti su dei poster, tra l'altro acquistabili tramite lo store ufficiale.Per quanto riguarda la moto, ...

Luna - 50 anni fa lo sbarco. Le immagini della missione dell’Apollo 11 che cambiò la storia : Alle 22.17 italiane del 20 luglio 1969 l’Apollo 11 portava a termine la prima parte della missione: il modulo Lunare toccava il suolo e alle 4.56 il comandante Neil Armstrong diventava il primo uomo a toccare il suolo Lunare. Lo seguì a breve il collega Buzz Aldrin, mentre Mike Collins è rimasto in orbita ad aspettare i colleghi per riportarli a Terra. Quella missione memorabile, durata 21 ore e 36 minuti, ha riportato a Terra le prime rocce ...

Control : alcune immagini mostrano la potenza del ray tracing : Control è senza dubbio uno dei titoli più attesi di questa generazione, non solo parliamo di un titolo molto affascinante e con ottime premesse narrative, ma anche di un'opera che sembra godere di un comparto tecnico molto solido, specialmente la sua versione PC.Naturalmente stiamo parlando del Ray tracing, tecnologia che in questo periodo è sempre più spesso al centro dei dibattiti della community, del resto Nvidia sta spingendo molto verso ...

Missione Spaziale Apollo 11 : in che modo l’umanità può ancora oggi vedere le immagini della Luna : Anche se sono trascorsi esattamente 50 anni dal primo sbarco sulla Luna, avvenuto il 20 luglio 1969, le immagini che stiamo rivedendo in queste settimane spiccano ancora oggi per nitidezza e qualità. Il motivo per il quale questo evento è così fortemente radicato nella memoria collettiva, anche di chi non era ancora nato all’epoca, è che gli astronauti della Missione Spaziale Apollo 11 ci hanno regalato non solo un sogno, ma una serie di reperti ...

Fiat 500 elettrica - Le prime immagini del prototipo : La Fiat ha da tempo confermato l'intenzione di presentare entro la fine del 2020 una nuova versione elettrica della 500, scegliendo per la sua produzione la fabbrica di Mirafiori, attrezzata per assemblarne circa 80.000 esemplari all'anno. Della vettura, però, fino a oggi non sono stati forniti dettagli e l'unico indizio, passato quasi sotto silenzio, è stato mostrato brevemente durante la conferenza stampa del Salone di Ginevra: un piccolo ...

Huawei vuole farvi scattare foto eccellenti alla Luna : ecco le immagini del brevetto : Huawei brevetta, in Cina, la tecnologia che permette di scattare foto alla Luna utilizzando un dispositivo elettronico, come accade già su Huawei P30. L'articolo Huawei vuole farvi scattare foto eccellenti alla Luna: ecco le immagini del brevetto proviene da TuttoAndroid.

Sbarco sulla Luna - ecco cosa ha visto Aldrin negli ultimi 3 minuti dell’allunaggio : la NASA ricostruisce un VIDEO con nuove immagini satellitari : Rivivere la tensione degli ultimi 3 minuti che hanno preceduto l’atterraggio della missione Apollo 11 sulla Luna. Grazie ad una simulazione VIDEO della NASA, che ha ricostruito il paesaggio Lunare così come devono averlo visto Neil Armstrong e Buzz Aldrin a bordo del lander Eagle, ora si può. I ricercatori si sono serviti delle immagini riprese dalla sonda Lro (Lunar Reconnaissance Orbiter) della NASA, ripercorrendo l’esatta ...