EYOF 2019 | Sofia Sartori medaglia d’oro nei 200 farfalla | anche quattro argenti e un

EYOF 2019 : due ori e un bronzo per l’Italia nella seconda giornata. Trionfano Russo e Gamba : seconda giornata agli EYOF di Baku, il Festival olimpico della gioventù europea. Arrivano altre tre medaglie per la Nazionale italiana che continua a timbrare podi. Il primo oro di giornata, il secondo nella manifestazione dopo quello di Simone Piroddu di ieri, lo timbra ancora nella lotta libera, questa volta al femminile, Aurora Russo : l’azzurrina si impone nei 61 kg battendo in finale l’azera Sadigova 10-4. Nell’atletica ...

Lotta libera - EYOF Baku 2019 : Simone Vincenzo Piroddu è oro nella categoria -55 kg! : Prima giornata di gare agli EYOF, il festival olimpico della gioventù europea, che si svolge a Baku, in Azerbaigian, fino a sabato 27, e prima medaglia d’oro per l’Italia: la conquista nella Lotta libera, categoria -55 kg, Simone Vincenzo Piroddu, campione europeo in carica tra i cadetti, al termine di una cavalcata trionfale. Negli ottavi di finale Piroddu ha sconfitto il finlandese Roni Nevalainen per superiorità, chiudendo il ...