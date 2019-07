Esplode palazzina a Portoferraio | due dispersi e tre feriti 

Isola d'Elba - Esplode palazzina : due dispersi - tre persone estratte vive : Una palazzina a due piani è esplosa alle 4.50 a Portoferraio, all'Isola d'Elba. Tre persone sono state estratte dalle macerie e portate in ospedale, due i dispersi. Sono in corso le...

Esplode palazzina sull’Isola d’Elba : 2 dispersi - si scava tra le macerie [LIVE] : Esplosione nella notte in una palazzina di 2 piani a Portoferraio, sull’Isola d’Elba. La deflagrazione, provocata da una fuga di gas, ha causato il crollo dell’edificio. I Vigili del Fuoco hanno reso noto che stanno ancora operando sul posto con cinofili e squadre Usar specializzate nella ricerca tra le macerie: hanno estratto vive 3 persone mentre altre 2 risultano disperse. L'articolo Esplode palazzina sull’Isola ...

Gorizia - Esplode una palazzina di due piani per una fuga di gas : tre dispersi : Un’esplosione, probabilmente a seguito di una fuga di gas, ha fatto crollare completamente una palazzina di due piani a Gorizia. I soccorritori stanno lavorando per rimuovere le macerie alla ricerca di tre persone che risultano disperse. Sul posto stanno lavorando le squadre dei vigili del fuoco. Nella palazzina in viale XX settembre 87 abitano tre inquilini, che sono quelli che mancano all’appello. I soccorritori hanno riferito che ...

