TV 4 0 | online la road map e le linee guida definitive per l' emittenza locale

Lil Nas X : il rapper di Old Town Road fa coming out. Ecco la sua reazione agli insulti omofobi ricevuti online : In occasione del Pride Month 2019, il rapper statunitense di colore Lil Nas X, divenuto molto celebre grazie alla hit Old Town Road, ha deciso di fare coming out.