Tinder ha fatto uno sgarbo a Google

Fonte : wired

(Di lunedì 22 luglio 2019) (Foto:Play) Attacco frontale diPlay: la celeberrima applicazione dedicata al dating ha introdotto un sistema di pagamento per extra in-app che bypassa il versamento della quota – e, sopratutto, la relativa ritenuta – al negozio virtuale del colosso di Mountain View. Ci sono importanti precedenti e questa decisione potrebbe generare un trend destinato a espandersi. A spiegare la decisione del nuovo metodo di pagamento ci ha pensato Justine Sacco, portavoce della parent company di, Match (e, per chi se lo dovesse stare chiedendo, nota alle cronache di qualche anno fa per essere stata la protagonista di un caso molto dibattuto di gogna virale sul web) la quale, a Bloomberg, ha affermato che l’app testa costantemente nuove funzioni, mentre il sistema di pagamento è un’opzione che migliora i benefici dell’esperienza per l’utente. A notare per primo questo ...

