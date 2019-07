Pistocchi | ' Per me la Juve quest’anno non prende Chiesa’

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019) Lantus, come ribadito dal suo tecnico Maurizio Sarri, in questo momento deve pensare a cedere qualche esubero prima di iniziare ad investire su altri giocatori. Secondo il tecnico toscano, ci sarebbe abbondanza in alcuni ruoli, mentre in altri settori servono dei rinforzi per affrontare una stagione impegnativa fra Serie A, Coppa Italia e soprattutto Champions League. Come è noto, sono tanti i giocatori bianconeri a rischio cessione: si va da Joao Cancelo (che è stato uno dei migliori in campo nel match di International Champions Cup contro il Tottenham) ai centrocampisti Khedira e Matuidi, fino alle punte Higuain, Mandzukic e Kean. Proprio dal settore avanzato potrebbe arrivare il tesoretto da investire in acquisti funzionali al gioco di Sarri. i giocatori che maggiormente interessano sarebbero Chiesa ed Icardi....

FabioCasalucci : @mike_fusco @francescoceccot Stasera rimango fino in piedi fino all'1 per aspettare le prime pagine di domani tweet… - apsulo : Cade l'accusa di stupro per #Ronaldo. Spiace per i pistocchi nostrani, stuprati dalla notizia. #juve #juventus - Mikyss78 : Ogni cinque tweet contro @SamiKhedira gli danno 10 euro. E neanche lo tagga per ringraziarlo. Pistocchi ha più stil… -