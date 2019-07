Lazio | Viminale | con Spiagge Sicure sequestrati 7700 beni

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2019) Roma – Primo report2019: al 30 giugno sono 7.713 inel, per un valore di 51.500 euro. 3 i mezzi acquistati e 2 le nuove assunzioni per personale stagionale della polizia locale. Quattro i Comuni delrientrati nell’operazione. I 168mila euro di finanziamento sono stati divisi tra Sperlonga e Terracina, in provincia di Latina, e Tarquinia e Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Sono 100 i comuni finanziati in tutt’Italia per 4,2 milioni con i fondi stanziati dalper– Estate 2019. Il progetto terminera’ il 15 di settembre. “Vicinanza ai sindaci e lotta all’illegalita’: siamo soddisfatti dei primi risultati di, iniziativa che abbiamo inaugurato l’anno scorso con risultati eccellenti. Per la prima volta, il ministero dell’Interno ha dato dei ...

