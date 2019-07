La Germania non comanda nell’Ue

Carola Rackete torna in Germania da libera cittadina - non “espulsa” come voleva Salvini : A comunicarlo è Repubblica, che specifica come Carola Rackete torni da libera cittadina, uno status per cui non poteva essere espulsa come si augurava il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che stamattina scriveva sui social: "Non vedo l'ora di espellere questa comunista tedesca". Ieri la capitana della Sea Watch 3 è stata sentita alla procura di Agrigento.Continua a leggere

Mourinho svela : "Sto studiando il tedesco - non escludo la Germania" : Fermo dallo scorso dicembre, Mourinho potrebbe approdare in Bundesliga davanti ad una buona opportunità."powered by Goal"A meno di sorprese, nelle prossime settimane Josè Mourinho si insedierà su una nuova panchina europea. Dopo aver detto no alla maxi-offerta cinese e alla possibilità di tornare in Premier per guidare il Newcastle, il tecnico portoghese aspetta una big o un grande progetto, magari in Bundesliga.

Sea Watch - Carola Rackete svela : "Avevamo contattato Francia - Malta e Germania ma non ci hanno mai risposto" : "Avevamo contattato il porto di Marsiglia per sapere se potevamo attraccare. La richiesta è stata inoltrata al prefetto, fino al Presidente della Repubblica. Ma nessuno ci ha risposto". La capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete svela l'indifferenza della Francia che, secondo la ricostruzione del

Germania-Argentina 1990 : non fu una notte magica : La più brutta finale della storia dei Mondiali va in scena l’8 luglio 1990 a Roma di Stefano Ravaglia Gianni Brera non sapeva che quelli sarebbero stati i suoi ultimi Mondiali. Al termine del campionato del mondo del 1990, ospitato dall’italia, espresse tutto il suo malumore per una brutta finale: “Io non perdo finali del torneo dal lontano, ahimè, 1954: posso dire senza sentirmi né severo né tanto meno sadico di ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Germania 2019 : "Non mi piace non vincere - contano i risultati. Sul ritiro…" : Si chiude con un ottavo posto nel Gran Premio di Germania 2019 la prima parte del campionato mondiale di MotoGP di Valentino Rossi. Dopo le tre cadute di Mugello, Barcellona e Assen, arriva un risultato tutt'altro che entusiasmante per il Dottore che prosegue nelle sue difficoltà con una Yamaha che, rispetto ad inizio anno, non riesce più a far rendere a dovere ed i risultati scarseggiano sempre più.

Domina anche in Germania : con Marquez non c'è storia. Valentino Rossi solo ottavo : Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania, Dominato dal primo all’ultimo giro. Alle sue spalle Maverick Vinales (Yamaha) e Cal Crutchlow (LCR Honda). Più staccati gli altri, a cominciare da Danilo Petrucci, quarto e migliore degli italiani davanti all’altra Ducati di Andrea Dovizioso, quinto.

MotoGP - GP Germania 2019 : le previsioni meteo per la gara. Cielo coperto - ma non ci sarà pioggia : A dispetto di un warm up bagnato per la Moto3 e con pista che andava via via asciugandosi, con umido per Moto2 e MotoGP, la gara del GP di Germania della classe regina sarà sull’asciutto: le previsioni meteo sul Sachsenring danno infatti possibilità pressoché nulle di precipitazioni per le ore 14.00, al momento dello spegnimento dei semafori. La temperatura sarà attorno ai 15°C, mentre sarà da tenere d’occhio il vento, che spirerà ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Germania 2019 : "Ho problemi sul giro secco ma il passo non è male" : Valentino Rossi si è dovuto accontentare di un deludente undicesimo posto nelle qualifiche del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore scatterà in quarta fila nella gara di domani ed è atteso dall'ennesima partenza in salita, non sarà facile rimontare su un tracciato particolarmente insidioso e sinistrorso che lo metterà a dura prova. Una prestazione negativa quella del "Dottore", che comunque ha cercato...

Salvini a Germania : non apro i porti : 19.05 "Non autorizzo nessuno sbarco a Lampedusa". Così il ministro degli Interni Salvini, sulla situazione di stallo in cui si trova il veliero Alex al porto dell'isola Pelagia, con 42 migranti a bordo. "Il governo tedesco mi chiede di aprire i porti italiani ai barconi? Assolutamente no",afferma, "anzi-aggiunge-chiediamo al governo Merkel di ritirare la bandiera tedesca a navi che aiutano trafficanti e scafisti,e di rimpatriare i loro ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Germania 2019 : "Il passo non è male - mi manca il giro secco. Domani in gara…" : Valentino Rossi si è dovuto accontentare di un deludente undicesimo posto nelle qualifiche del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore scatterà in quarta fila nella gara di Domani ed è atteso dall'ennesima partenza in salita, non sarà facile rimontare su un tracciato particolarmente insidioso e sinistrorso che lo metterà a dura prova. Il nove volte Campione del Mondo spera di lottare per un risultato importante...

VIDEO MotoGP GP Germania 2019 : nonostante la caduta Danilo Petrucci sarà al via della gara domani : La rovinosa caduta nel corso della Q2 delle qualifiche del Gran Premio di Germania non ci priverà di Danilo Petrucci in vista della gara di domani al Sachsenring. Il pilota ternano, infatti, si è fatto male ad una mano, ma come ha spiegato il dottore Lancellotti della clinica mobile, questo infortunio non gli precluderà la possibilità di prendere il via della corsa, nonostante la 12esima casella della griglia.

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Germania 2019 : Marquez centra la pole davanti a uno strepitoso Marini - Baldassarri nono : Le Qualifiche del GP di Germania 2019 per quanto riguarda la Moto2 si sono concluse con la pole position di Alex Marquez con il tempo 1:23.585 che ha seguito a ruota quella del fratello nella classe regina e si candida prepotentemente a tornare in vetta al Mondiale nella giornata di domani, anche viste le difficoltà di Luthi. Seconda posizione per uno straordinario Luca Marini che al pari dello spagnolo era stato costretto a passare dalla Q1 ...

L'Alan Kurdi verso Lampedusa : «Non temiamo Salvini». La replica del vicepremier : «Vadano in Germania» : La ong tedesca: « Abbiamo urgente bisogno di un porto sicuro». Il ministro dell'Interno a Milano: «Pronti a ridiscutere da soli il Trattato di Dublino»

Sea Eye - Matteo Salvini alla Germania : "L'Italia non è l'hotspot dei migranti in Europa" : Matteo Salvini lo ha messo nero su bianco: l'Italia non sarà più l'unico porto dei migranti in Europa. "Pur continuando a rispettare la normativa sovranazionale e a difendere responsabilmente le frontiere europee a beneficio di tutti gli Stati membri dell'Ue", scrive il ministro dell'Interno in una