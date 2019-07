Il Genoa insiste per Guarin | piacerebbe anche il giapponese Daichi Kamada

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 22 luglio 2019) Aurelio Andreazzoli è moderatamente soddisfatto del lavoro fatto fin qui dal suo, ma si aspetta di più dai ragazzi dal punto di vista del gioco. In questo senso la società vorrebbe aiutarlo con innesti validi e sta provando ad intervenire per completare l'organico. Ilpensa a, intanto arriva Agudelo Ad un mese dal debutto in campionato, infatti, ci sono ancora alcune lacune nella rosa rossoblu, soprattutto a centrocampo dove la squadra necessita di un centrale completo e di un trequartista. Con l'addio di Miguel Veloso, Aurelio Andreazzoli ha testato Goran Pandev in cabina di regia visto che nemmeno Radovanovic offre le garanzie necessario in quel ruolo. Così è nata l'idea Fredy, ormai in Cina da quasi tre anni, desideroso di tornare nel calcio che conta. Come caratteristiche sarebbe sicuramente un profilo utile alla causa: grintoso, carismatico, duttile e ...

