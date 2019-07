Duncan James fa coming out | ha una storia con Rodrigo Reis

Duncan James dei Blue fa coming out e pubblica una foto con il fidanzato : Duncan James, per anni, ha fatto cantare e innamorare le fan dei Blue, la band al maschile che ha scalato le classifiche di vendita con le loro hit, arrivando al primo posto in tutto il mondo con brani come One love. In queste ultime ore Duncan, tra i cantanti più amati in assoluto, è tornato a far parlare di se perché ha ufficializzato la sua nuova relazione con un ragazzo, facendo ufficialmente coming out circa la sua omosessualità, dopo che ...