De Maggio | “Non é il mercato a determinare la campagna abbonamenti”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 22 luglio 2019) Valter De, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dellaabbonamenti nel corso della trasmissione Radio Goal: “All’Inter hanno fatto più di 40 mila abbonati prendendo Conte, ma senza acquistare nomi da impazzire, a parte Sensi e Barella, il Napoli ha preso Manolas Di Lorenzo ed Elmas. L’Inter ha messo fuori rosa Nainggolan e Icardi. Il Napoli invece ha dato solo segnali positivi. Poi è chiaro che tutti si aspettano un paio di colpi importanti ma non bisogna abbonarsi per questo. Ancelotti ha detto che il secondo posto non va più bene, basta questo” Leggi anche : Elmas-Napoli, l’agente conferma: “Operazione storica in Turchia, fondamentale la presenza di Ancelotti!” Alvino a Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha mandato un segnale forte, ecco cosa mi aspetto dopo laRadio Marte – Ceccarini: “Decisiva la volontá di ...

