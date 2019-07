Dalla clausura ai porti aperti

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 22 luglio 2019) Francesco Maria Del Vigo Le suore di, con una lettera aperta, hanno chiesto di spalancare, portoni e portoncini all'arrivo dei migranti. No, non è una barzelletta. Anche se gli elementi per una commedia degli equivoci e dei paradossi ci sarebbero tutti. Ma non è uno scherzo, è una delle tante inverosimili cronache estive sul dibattito che riguarda i migranti. Domenica 14 luglio Avvenire pubblica un accorato appello - firmato da numerosi gruppi di clarisse e carmelitane scalze - indirizzato al governo e al capo dello Stato. Il succo della lettera è semplice: torniamo umani, in giro c'è troppo razzismo, troppa discriminazione, non dimentichiamo le esigenze dei fratelli migranti, non chiudiamoci nelle nostre paure. E poi via con una filippica sull'esigenza di aprire le porte alla contaminazioni di altre culture e all'arrivo dei migranti. E qui, i maliziosi, ...

