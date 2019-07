Brindisi | lite in spiaggia a Specchiolla | pugni e bastonate ai dipendenti di un lido

Brindisi - lite in spiaggia tra familiari per i messaggi su Facebook : due donne in ospedale : Un bruttissimo episodio di violenza si è verificato ieri mattina su una spiaggia di Brindisi, precisamente ad Apani, località che si trova sulla litoranea Nord del comune capoluogo, non lontano dalla Riserva Naturale di Torre Guaceto. Secondo quanto riporta la stampa locale, alcuni membri di uno stesso nucleo familiare sarebbero venuti alle mani per futili motivi. Il movente della lite sarebbero stati infatti alcuni messaggi sul noto social ...