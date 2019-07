Scherma | Mondiali 2019 | programma | orari e tv di oggi domenica 21 luglio Tutti gli

Fonte : oasport

(Di domenica 21 luglio 2019)21) si svolgerà la settima giornata di gare deidia Budapest (Ungheria). Si assegneranno i primi titoli a squadre di questa rassegna iridata, nella spada femminile e nella sciabola maschile. In entrambe le gare l’Italia ripartirà dai quarti di finale. Nella spada le azzurre si troveranno di fronte le campionesse in carica degli Stati Uniti, mentre nella sciabola i nostri portacolori affronteranno la Georgia. Inizieranno poi anche le competizioni del fioretto femminile e della spada maschile, con i primi due turni del tabellone principale. Le finali odierne saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play. PerEurosport le proporrà invece in differita in serata. Disponibile poi la diretta streaming digli assalti sul canale Youtube della FIE. Potrete seguire le gare anche con noi, visto che OA Sport vi ...

Federscherma : Budapest - Mondiali Assoluti Fioretto Femminile È BRONZO PER ELISA DI FRANCISCA ?????????? L’azzurra si arrende in sem… - Federscherma : Budapest - Mondiali Assoluti Fioretto Femminile È BRONZO PER ARIANNA ERRIGO ?????????? L’azzurra cede in semifinale al… - LiaCapizzi : Uè uè La prima medaglia azzurra dei Mondiali di scherma a Budapest è Made in Napoli al 100%. Luca Curatoli batte 15… -