Luca Parmitano | l’astronauta arrivato nella Stazione spaziale internazionale | abbracci

Luca Parmitano è nello spazio : "Felice di essere qui" : Rosa Scognamiglio Luca Parmitano è nello spazio. L'astronauta italiano, di origini catanesi, è approdato sulla Stazione Spaziale Internazionale alle ore 03.00 di questa mattina. Sarà al comando della missione Beyond (Oltre) nella seconda parte dell'operazione esplorativa insieme ad altri 5 colleghi, dei quali, tre russi e due americani. Luca Parmitano è nello spazio. L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europa (ESA) ha ...

Le foto della missione Beyond. Luca Parmitano è sulla Iss : Baikonur, Kazakhstan – Il lancio è stato nominale. Significa che tutto è andato esattamente come previsto. Partiti ieri alle 21:28 (in Italia le 18:28) dal cosmodromo di Bainokur, Luca Parmitano (astronauta dell’Esa), Andrew Morgan (Nasa) e Alexander Skvortsov (Roscosmos) hanno raggiunto la Stazione spaziale internazionale quando in Italia era da poco passata la mezzanotte. Poco dopo l’una e mezzo del mattino è iniziato il cosiddetto ...

Luca Parmitano aggancia con la Soyuz la Stazione Spaziale : "Fantastico essere qui" : L’astronauta Luca Parmitano è a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. E’ entrato insieme ai suoi compagni di equipaggio, l’americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov, a circa due ore dall’aggancio della Soyuz.Il primo a entrare nella Stazione Spaziale è stato il comandante della Soyuz Skvortsov, dell’agenzia Spaziale russa Roscosmos; subito dopo è stata la volta di Morgan, ...

Luca Parmitano è arrivato alla ISS. Le prime parole : «Grazie Italia - è bello essere qui» : L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), Luca Parmitano, è arrivato nella Stazione Spaziale Internazionale dopo un viaggio di sei ore con gli astronauti della Nasa, Andrew...

La Soyuz MS-13 ha portato Luca Parmitano sulla Stazione Spaziale Internazionale : E’ iniziata la missione Beyond, durante la quale Luca Parmitano sarà anche il primo italiano a diventare comandante dell’Iss. Dopo

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Luca Parmitano nello Spazio - oggi 21 luglio - : ULTIME NOTIZIE di oggi 21 luglio 2019: Luca Parmitano nello Spazio con la navetta Soyuz. Caso Orlandi, trovate migliaia di ossa nel Cimitero Teutonico.

Spazio. Luca Parmitano è a bordo ISS : 03.19 L'astronauta Luca Parmitano è a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. E' entrato insieme ai suoi compagni di equipaggio, l'americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov, a circa due ore dall'aggancio della Soyuz.

Spazio : partita nuova missione per Luca Parmitano : ROMA - nuova missione spaziale per l'austronauta siciliano Luca Parmitano. A 50 anni di distanza da quando l'Apollo 11 toccava il suolo lunare,...

Luca Parmitano è tornato nello spazio : lanciata la navicella Soyuz - inizia la missione Beyond : Luca Parmitano, astronauta catanese, colonnello dell'Aeronautica Militare, è partito per la Stazione Spaziale Internazionale dove nei prossimi duecento giorni condurrà decine di esperimenti prendendo i comandi della missione Beyond, “oltre”.Continua a leggere

Luca Parmitano torna per la seconda volta nello spazio : Un nuovo record per l'astronauta siciliano: dopo essere stato il primo italiano ad effettuare una camminata extraveicolare...

Luca Parmitano - lanciata la Soyuz : comincia la missione Beyond sulla Stazione spaziale internazionale : È stata lanciata la Soyuz MS-13 che in sei ore porterà l’astronauta Luca Parmitano sulla Stazione spaziale internazionale. Per l’astronauta dell’Agenzia spaziale Europea (Esa), a bordo con l’americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov, comincia così la missione Beyond, “Oltre”, nella seconda parte della quale sarà al comando, primo italiano e terzo europeo ad avere questo ruolo. AstroLuca dovrà inoltre affrontare delle ...

Luca Parmitano e i suoi compagni sono partiti : il razzo Soyuz si è staccato da terra puntualissimo : Lanciata la Soyuz con Luca Parmitano a bordo. Il razzo, omonimo della navicella che porta l’equipaggio di Expedition 60, si è staccato dalla rampa del cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan, puntualissimo, alle 18:28:21 secondi. Accanto a Luca Parmitano, volano verso la Stazione Spaziale Internazionale anche il russo Alexandr Skvortsov e lo statunitense Andrew Morgan. Per l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), ...

Luca Parmitano è regolarmente partito verso la Stazione Spaziale Internazionale - dal Kazakistan : Alle 22:30 (le 18:30 in Italia) l’astronauta italiano Luca Parmitano è regolarmente partito dalla base di Baikonur, in Kazakistan, diretto verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Parmitano, che ha 42 anni ed è alla sua seconda esperienza nello Spazio, è

Parmitano nello spazio - iniziata la nuova missione di AstroLuca : comanderà la Iss : Il lancio nel giorno dell’anniversario dell sbarco dell’uomo sulla Luna. L’astronauta siciliano sarà comandante della Stazione Spaziale Internazionale