Giappone al voto per camera alta

Giappone al voto per per camera alta : 04.58 Une aperte in Giappone per rinnovare circa la metà dei 245 seggi della camera alta del Parlamento, da cui la maggioranza del premier Shinzo Abe spera di uscire rafforzata. Si tratta della camera meno influente delle due Giapponesi, in quanto non partecipa alla scelta del premier, ma rappresenta comunque un test importante per la coalizione, favorita nei sondaggi.