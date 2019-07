Fonte : quotidianodiragusa

(Di sabato 20 luglio 2019) E' stato salutato al grido "Luciano, Luciano", intonato dallapresente alla basilica di Santa Chiara aper assistere ai funerali

quotidianodirg : Folla e commozione a Napoli per addio a De Crescenzo - magicaGrmente22 : Incidente Jesolo, in 5mila allo stadio di Musile per i funerali dei 4 amici morti - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Grande folla e commozione oggi a Vittoria per i funerali del piccolo Simone, investito ed ucciso da un suv insieme al cuginetto… -