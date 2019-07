Amichevole Napoli-Cremonese | il 24 luglio in tv su Sky con differita su TV8

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 20 luglio 2019) Ilchiuderà il ritiro estivo a Dimaro con l’contro la. L’appuntamento sarà fissato per mercoledì 24alle ore 17.30. I tifosi partenopei avranno modo di vederla in diretta tv su Sky, nonché in streaming su Sky Go. Per chi non possiede un abbonamento pay-tv, ci sarà la possibilità di seguire la partita insu TV8 alle ore 21.30. I ragazzi di Carlo Ancelotti dovranno vedersela contro la squadra di Massimo Rastelli, che attualmente milita in Serie B. Sarà l’occasione per vedere in campo i neo acquisti della società di Aurelio De Laurentiis, nonché alcuni dei big rimasti a guardare nelle uscite precedenti. Mancheranno ancora alcuni nazionali impegnati nella Coppa d’Africa, che si aggregheranno al gruppo successivamente. In attesa di scoprire cosa accadrà in campo tra, andiamo a vedere quali sono i precedenti tra i due ...

sscnapoli : Napoli - Feralpisalò 5-0 ?? Gli highlights della seconda amichevole estiva del Napoli - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli. #Elmas non convocato dal #Fenerbahce per l'amichevole di oggi: trattativa sempre più vici… - Yuro_23 : RT @scottotweet: Assente #Milik nella seconda amichevole stagionale del #Napoli. Il polacco nemmeno in panchina -