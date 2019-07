A Balestrate un mare da sogno e fiumi di birra

direttasicilia

(Di sabato 20 luglio 2019) Si è conquistato un premio particolarmente significativo: è la bandiera verde assegnata adai pediatri italiani per godere di una spiaggia a misura di bambino. Le spiagge, di sabbia fine e luminosa, si estendono per circa otto chilometri e sono accarezzate da un’acqua tanto limpida quanto attraente, con fondali bassi adatti proprio ai più piccoli e a chi non ha confidenza con il. Non solo spiaggia ma anche possibilità di altre attività collaterali come lunghe passeggiate tra la macchia nel boschetto accanto alla Forgitella, o la pesca subacquea che conquista tanti appassionati. La spiaggia diè una bella e lunga spiaggia sabbiosa dal fascino particolarmente incontaminato, interrotta solamente dal porto del paese omonimo e dalla foce del fiume Jato. La spiaggia di, che si affaccia sul Golfo di Castellam, include al suo interno la cosiddetta ...

lalaferla : RT @palermo24h: Balestrate, Un migliaio di persone alla prima edizione di “Un mare di Pride” - Palermopride : RT @palermo24h: Un mare di Pride, anche Sciurba a Balestrate: “Abbiamo strappato 59 persone alla morte” - Palermopride : RT @palermo24h: Balestrate, Un migliaio di persone alla prima edizione di “Un mare di Pride” -