Troppo vecchio, non è più pericoloso! 80enne esce dal carcere e uccide una donna davanti ai figli

(Di venerdì 19 luglio 2019) Era stato scarcerato perchéanziano e ritenuto non più pericoloso. Ma Albert Flick pochi anni dopo essere tornato in libertà è tornato are facendo a pezzi unaai suoi figli. È accaduto a Lewiston, nel Maine. Vittima della follia dell'uomo è stata Kimberly Dobbie, 48 anni, morta dissanguata dopo le 11 coltellate che le sono state inferte. Ad assistere al delitto i due figli di 11 anni dellaAlbert Flick, l'assassino, quarant'anni prima aveva ucciso la moglie allo stesso modo. “Era ossessionato. Avrà pensato ‘se non posso averla, allora larò’”, ha dichiarato il procuratore generale durante il processo lampo di due giorni che ha rispedito Flick in. A incastrarlo, non solo la testimonianza dei due gemelli, sotto shock, ma anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il delitto, infatti, è avvenuto sui gradinia una lavanderia a gettoni.