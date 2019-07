Sciacca il luogo più magico della Sicilia

direttasicilia

(Di venerdì 19 luglio 2019) Aè un annoper il turismo. I villaggi vacanza sono a pieno ritmo e registrano il pienone. Le iniziative culturali, un’offerta gastronomica di tutto rispetto, la preziosità dell’artigianato e dei ceramisti fanno siuna meta da scoprire. Ancheha ospitato la kermesse di alta moda di Dolce & Gabbana, nella città delle Terme si è, infatti, appena spenta l’ecomanifestazione di Dolce&Gabbana che ha trasformato la piazza Scandaliato in un atelier all’aperto che viene inaugurato lunedì scorso il «museo diffuso»diocesi che si candida a essere una nuova attrazione per i visitatori. Cosìsi conferma una città dove si possono trascorrere giorni sereni di profondo relax in riva al mare. Una città dove il pesce è una delizia, cucinato secondo le regolecucinana. Una città di cui si può anche portare a casa un pezzo ...