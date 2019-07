Niente più Pixel Experience CAF | ma ci sarà la nuova distinzione Pie Edition e Plus

Niente più Like visibili a tutti sotto i post. La svolta 'liberatoria' di Instagram : I social creano dipendenza. Chi li usa tutti i giorni lo sa. Diventare schiavi delle notifiche, che avvertono quando qualcuno mette un Like o un commento sotto a un post, può diventare una vera ossessione. Per raggiungere questo obiettivo, gli utenti vanno sempre più alla ricerca dell'attenzione e dell'approvazione esterna, contando una per una quelle che vengono chiamate reactions, e ponendo in secondo piano la validità e forza del contenuto ...

Niente più spoiler - ora li ferma l'intelligenza artificiale : Si chiama spoilerNet e l'hanno sviluppata i ricercatori dell'Università della California, in collaborazione con Amazon. Il sistema è riuscito a individuare le anticipazioni che rovinano il finale nelle recensioni dei libri con un'accuratezza che va dall'89 al 92%

Serie C - Ghirelli chiarisce : “Niente più formazioni disastrate. Suddivisione gironi?” - ecco la risposta… : A margine della conferenza stampa di celebrazione dei 60 anni della Serie C, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha anche parlato della tanto agognata questione dei gironi e della sua composizione. ecco le sue parole. “Ora sono 59 squadre, ci sono ricorsi in essere, vediamo se arriviamo alle 60, ma non rientreranno più formazioni disastrate, come sarebbe successo lo scorso anno: adesso stiamo monitorando la situazione ...

Matteo Renzi - il piano per tornare ai vertici del Pd : Niente più nuovo partito - ora punta alle primarie : Al grido di "basta con le correnti, sciogliamole", tutte le componenti del Pd si sono date appuntamento per convegni, seminari e incontri. Aleggia nell'aria il tema della formazione di un nuovo partito del Pd, guidato proprio da Matteo Renzi, che comunque dimentica che dovrebbe allearsi con il medes

Tour de France 2019 - Giulio Ciccone in maglia gialla : “Realizzo un sogno di bambino - non capisco più Niente : correrò per difenderla” : Giulio Ciccone ha indossato la maglia gialla al termine della sesta tappa del Tour de France, l’alfiere della Trek-Segafredo è giunto secondo sul traguardo di La Planche des Belles Filles e ha così conquistato il simbolo del primato. Un italiano torna in testa alla Grande Boucle dopo due anni di digiuno, l’abruzzese succede a Fabio Aru e ora cercherà di difendere con le unghie e con i denti la maglia più iconica del mondo del ...

Previsioni Meteo - adesso l’Estate entra davvero in crisi : sarà un Luglio da incubo - forte maltempo e Niente più caldo [MAPPE] : Previsioni Meteo – Con i fenomeni di maltempo che nei giorni scorsi hanno flagellato l’Italia con conseguenze drammatiche (un morto nelle Marche, un disperso a Taranto, centinaia di feriti e danni incalcolabili sulle Regioni adriatiche da Milano Marittima a Pescara passando per Numana e la Riviera del Conero), l’Estate è entrata davvero in crisi. Già oggi sono pochissime le località italiane che riescono a raggiungere i +30°C: ...

Maltempo nelle Marche - la spiaggia di Numana distrutta. Lo sconforto : “Non è rimasto più Niente qui” : Il Maltempo che ha colpito la costa adriatica, in particolar modo Marche e Abruzzo, ha causato danni materiali sui litorali e ha provocato decine di feriti. Nel video, lo stato della spiaggia di Numana, in provincia di Ancona, dopo il temporale: “Non è rimasto più niente” è il commento di chi sta osservando la spiaggia e gli stabilimenti balneari. Maltempo in Abruzzo, arriva la tempesta su Tortoreto Lido: ...

Fine vita - non c’è più tempo per una legge. Lega di traverso - Niente intesa in Parlamento : Non c’è più tempo per legiferare sull’eutanasia. E’ quasi scaduto quello concesso dalla Corte costituzionale nell’ottobre scorso prima di pronunciarsi sul caso di Marco Cappato per aver aiutato a morire l’ex dj Fabo. E la politica ha rinunciato a usare questo tempo, lasciando anche l’ultima possibilità: l’ennesimo rinvio del disegno di legge che dovrebbe disciplinare il Fine vita ha spostato la discussione dal 24 ...

Calciomercato Juventus - per de Ligt sarebbe pronto il rilancio : più soldi e Niente Kean : Continua la trattativa de Ligt per il Calciomercato della Juventus. L’olandese è l’uomo del momento, è il super colpo per la difesa che Sarri e i tifosi aspettano con ansia. Dopo aver trovato l’accordo con il giocatore, Paratici sta lavorando, insieme a Mino Raiola, per convincere l’Ajax. La prima offerta è stata rifiutata, la seconda, che con ogni probabilità verrà presentata nei prossimi giorni, potrebbe essere quella giusta. Le voci su un ...

Niente più versione beta di MIUI per 15 smartphone da ottobre : ecco i modelli : Xiaomi annuncia che a partire dal 5 ottobre 2019 verrà sospeso lo sviluppo di MIUI 10 China Developer per 15 smartphone. L'articolo Niente più versione beta di MIUI per 15 smartphone da ottobre: ecco i modelli proviene da TuttoAndroid.

UOMINI E DONNE/ Luigi Mastroianni - dedica ad Irene Capuano : 'Niente di più semplice' : UOMINI e DONNE, Andrea Cerioli parla della fidanzata Arianna confessando che la sceglierebbe per altre mille volte: poi l'ex tronista dice la sua anche...

PlayStation Plus : Niente più PES 2019 - al suo posto arriva Detroit Become Human Digital Deluxe Edition : Come vi avevamo annunciato qualche giorno fa, il blog di PlayStation ha svelato i giochi all'interno di PlayStation Plus, il servizio in abbonamento di PS4.A partire da oggi i giochi presenti a titolo gratuito sarebbero dovuti essere Horizon Chase Turbo e PES 2019. Purtroppo però PlayStation ha deciso di cambiare in corso d'opera quest'ultimo titolo sostituendolo con Detroit: Become Human Deluxe Edition.Questa edizione comprende oltre al recente ...

Milan - furia Abatontuono : “Non è più la società che conosco - Niente cuore ma solo bilanci. Ci rimango male…” : Senza peli sulla lingua. Una furia, uno sfogo. Da tifoso. Lo storico attore e comico Diego Abatantuono, che in passato ha recitato in vari film in cui interpretava la parte di un supporter incallito, ha parlato del ‘suo’ Milan, lasciandosi andare letteralmente. Ecco le sue parole al ‘Corriere della Sera‘. “Se il Milan viene acquistato da un fondo, non è una persona, ma è una banca. Quelli che ci lavorano, da ...