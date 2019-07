Missione Spaziale Apollo 11 | in che modo l’umanità può ancora oggi vedere le immagini

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Anche se sono trascorsi esattamente 50 anni dal primo sbarco sulla Luna, avvenuto il 20 luglio 1969, leche stiamo rivedendo in queste settimane spiccanoper nitidezza e qualità. Il motivo per il quale questo evento è così fortemente radicato nella memoria collettiva, anche di chi non eranato all’epoca, è che gli astronauti della11 ci hanno regalato non solo un sogno, ma una serie di reperti fotografici di elevatissima qualità: leiconiche scattate durante le missioni. Non solo sono state le prime fotografie scattate sulla superficie lunare: sono anche le prime straordinariedella Terra vista dalla Luna, scatti che continuano ad ispirare le generazioni presenti e future. In tutte queste missioni sono state utilizzate fotocamere speciali, equipaggiate con obiettivi sviluppati da ZEISS. Come si è arrivati ...

