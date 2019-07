Manuel Agnelli rivela | X Factor non mi manca per niente

ilgiornale

(Di venerdì 19 luglio 2019) Alessandro Zoppo A poco più di un mese dall’inizio della nuova edizione del talent, il leader degli Afterhours commenta la sua dipartita dal programma con un mix di sollievo e malinconiaha finalmente deciso di sbottonarsi sul suo addio a X. A poco più di un mese dall’inizio della nuova edizione del talent, che prenderà il via a settembre con un parterre di giudici rinnovato per tre quarti (alla confermata Mara Maionchi si affiancano Samuel dei Subsonica, Malika Ayane e Sfera Ebbasta), il leader degli Afterhours racconta in un’intervista a La Stampa perché ha abbandonato il programma dopo tre anni. “Non ne sento lanza – spiega–, ma non esserci è straniante. Quello è un ruolo stimolante che ti permette di comunicare in tv in maniera potente. È finita, ma ero preparato. Sono sereno”. Su una cosaè certo: la prossima ...

