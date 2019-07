Juventus | niente tournèe in Cina per Demiral | il passaporto non arriva | colpa dei cattivi

Juventus - infortunio Chiellini : il capitano è già ko - niente tournèè! : infortunio Chiellini- niente tournèe per Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero ha rimediato un nuovo ko che lo costringerà a star fermo in questa prima parte del ritiro. Un nuovo ko dopo i recenti infortuni della passata stagione. Questo ciò che riportano i colleghi di “Sky Sport”. Chiellini resterà alla Continassa per seguire lavori di terapia. […] More

Niente Juventus in FIFA 20? EA Sports perde i diritti sul club bianconero : In seguito a un comunicato stampa ufficiale, abbiamo scoperto che la Juventus ha firmato un accordo per comparire nel prossimo eFootball PES 2020 di Konami. Il comunicato recita: "la partnership tra KONAMI e Juventus FC permetterà agli sviluppatori della serie eFootball PES l'utilizzo esclusivo all'interno di un videogioco di calcio della Juventus FC", di conseguenza la domanda più logica è: come si comporterà davanti a questo accordo EA per il ...

Juventus - due squadre da scudetto : perché Maurizio Sarri può anche non fare niente : «Sono molto contento di aver scelto la Juventus, uno dei club più importanti del mondo», esordisce Aaron Ramsey nel giorno della sua presentazione in bianconero, dove avrà l' 8, come Marchisio, sperando di imitare Charles. Parla in italiano, il 28enne gallese, uno sforzo non mostruoso per quattro pa

Calciomercato Juventus - per de Ligt sarebbe pronto il rilancio : più soldi e niente Kean : Continua la trattativa de Ligt per il Calciomercato della Juventus. L’olandese è l’uomo del momento, è il super colpo per la difesa che Sarri e i tifosi aspettano con ansia. Dopo aver trovato l’accordo con il giocatore, Paratici sta lavorando, insieme a Mino Raiola, per convincere l’Ajax. La prima offerta è stata rifiutata, la seconda, che con ogni probabilità verrà presentata nei prossimi giorni, potrebbe essere quella giusta. Le voci su un ...

Calciomercato Juventus - niente ritorno per Benatia : “Rimarrò all’Al Duhail” : Dopo quello di Buffon, non ci sarà un altro ritorno in casa Juventus. Medhi Benatia ha infatti conferrmato il suo futuro: “Rimarrò all’Al Duhail”.“powered by Goal”In casa Juventus si è appena vissuto un grande ritorno, dopo quello di Leonardo Bonucci l’anno scorso: a Torino si è rivisto Gianluigi Buffon, tornato ufficialmente in bianconero.Chi invece con ogni probabilità non tornerà a vestire la maglia della Vecchia ...

Juve - Sarri : “Dito medio? Solo un errore - una reazione esagerata! Niente contro i tifosi della Juventus” : Sarri si giustifica per aver mostrato il dito medio ai tifosi bianconeri Maurizio Sarri nuovo tecnico Juve, in conferenza stampa ci tiene a sottolineare che l’aver mostrato il dito medio dal pullman ai tifosi Juventini quando era tecnico del Napoli, era stato un errore un gesto esagerato. Di seguito le parole del tecnico: “Il dito medio ai tifosi della Juventus fu un errore da parte mia, una reazione esagerata. Non ho Niente ...

Niente panchina per Allegri - l’ex allenatore della Juventus ammette : “starò fermo un anno - vi dico perchè” : L’ex allenatore della Juventus ha confermato che non allenerà nella prossima stagione, prendendosi un anno sabbatico per ricaricarsi “Sto fermo un anno, anche perchè c’è da riprendere un po’ in mano la vita privata. Questi ultimi 16 anni sono stato in una centrifuga. Lasci un po’ andare gli affetti familiari. Mi serve quest’anno per ricaricarmi per il prossimo“. Sono le parole di Massimiliano ...

De Ligt starebbe trattando con Juventus e Paris Saint Germain : niente Barcellona (RUMORS) : Una delle squadre sorprendenti in questa stagione in Champions League è stata l'Ajax: oltre ad un gioco davvero bello a livello estetico, la società olandese ha saputo lanciare dei giovani interessanti, fra cui De Ligt, Van de Beek e De Jong. Quest'ultimo è stato ufficializzato dal Barcellona, ma la società catalana avrebbe presentato un'offerta anche per il centrale difensivo De Ligt, uno dei più promettenti a livello europeo: a detta dei ...

Vieri senza peli sulla lingua : “Inter - ok Conte ma non vincerà niente. Juventus troppo forte” : Christian Vieri elogia l’arrivo di Conte sulla panchina dell’Inter ma frena gli entusiasmi: parlare di scudetto è utopia visto il distacco che c’è con la Juventus Presente a Firenze per Pitti Immagine, Christian Vieri non perde di vista il mondo del calcio. L’ex bomber dell’Inter ha parlato ai microfoni della ‘Rosea’ dell’arrivo di Antonio Conte, spendendo parole d’elogio per il nuovo ...