Juventus | Kean si presenta in anticipo | il calciatore si allenerà alla Continassa

Mercato Juventus - addio a Dybala e Kean : pronto il doppio colpo : Mercato Juventus- La Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di far cassa e piombare con forte decisione su un doppio colpo offensivo. Il primo obiettivo resta Icardi, in saldo dall’Inter e pronto a dire sì alla corte bianconera. Paratici potrebbe decidere di mettere il piede sull’acceleratore anche per Neymar, ma è chiaro che un affondo […] More

Juventus - il punto sulle cessioni : diversi a rischio - su tutti Higuain e Kean (RUMORS) : La Juventus, dopo l'arrivo di De Ligt, dovrà necessariamente pensare a vedere qualche suo pezzo pregiato, per alleggerire una rosa ricca di giocatori ma anche per sistemare le finanze, considerati i più di 100 milioni spesi a fronte di 'soli' 25 milioni come ricavi (dalla cessione di Spinazzola). I possibili indiziati a lasciare Torino sono diversi, e secondo il noto sito 'ilbianconero.com', la Juventus potrebbe ricavare più di 200 milioni di ...

Calciomercato Juventus - addio a Kean : confermate 7 cessioni : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, la Juventus sarebbe pronta a mettere mano alle cessioni in vista delle prossime settimane. cessioni che serviranno per rimpolpare le casse dopo l’affare De Ligt dall’Ajax. Paratici sarebbe pronto a rivoluzionare completamente la rosa bianconera, aprendo a circa 7 cessioni. Dopo l’addio di Perin, ormai pronto alla […] More

Juventus - Raiola descrive De Ligt : “Mix tra Nedved e Ibra - tra i giovani il numero uno. Pogba e Kean?…” : Ieri in tarda serata lo sbarco a Torino, questa mattina l’arrivo al JMedical per le visite mediche, più tardi la firma sul contratto e l’ufficialità. Questa l’intensa giornata di Matthijs De Ligt, accompagnato dal suo procuratore Mino Raiola. Juventus, De Ligt è arrivato al JMedical: folla entusiasta ad accoglierlo [FOTO E VIDEO] Il noto agente ha parlato alla stampa descrivendo il calciatore olandese: “De Ligt si ...

Calciomercato Juventus - l’Ajax chiude a Kean : “Non ci interessa” : Moise Kean non sarà inserito nella trattativa che porterà De Ligt alla Juventus, Marc Overmars chiude le porte dell’Ajax all’attaccante.“powered by Goal”Un altro grandissimo colpo in arrivo per la Juventus, che puntella la propria difesa con l’imminente acquisto di De Ligt: una trattativa che non vedrà coinvolto Moise Kean, come precisato dal dirigente dell’Ajax Marc Overmars.Intervenuto ai microfoni ...

Calciomercato Juventus - FcInterNews : 'Paratici proporrà lo scambio Kean-Icardi' : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie riguardano Mauro Icardi, che è stato scaricato ufficialmente dall'Inter. L'attaccante argentino non rientra nei piani di Antonio Conte e avrebbe già trovato un accordo con la Juventus per il trasferimento a Torino. I bianconeri avrebbero offerto al giocatore otto milioni di euro a stagione più bonus fino al 2024 dopo l'incontro di Fabio ...

Juventus - SportMediaset : 'Possibile scambio con l'Inter - Icardi a Torino e Kean a Milano' : l'Inter di Antonio Conte è pronta ad esordire nella prima amichevole estiva contro il Lugano: dirigenza e tifosi potranno osservare i primi acquisti, da Lazaro a Sensi fino ad arrivare a Barella. Come ufficializzato, la società di Suning non potrà contare su Mauro Icardi, che è ritornato a Milano in intesa con la società per motivi di recupero atletico, anche se alcuni addetti ai lavori hanno dichiarato come questa decisione sia l'ennesima ...

Calciomercato Juventus : Kean in uscita - offerta sontuosa dall’Inghilterra : Calciomercato Juventus: Tuttosport svela un retroscena sul futuro di Moise Kean. Secondo la testata giornalistica sportiva torinese, l’attaccante della nazionale under 21, accostato fortemente nelle scorse settimane all’Ajax,starebbe per ricevere un’offerta sontuosa dall’Inghilterra. Quale futuro per Moise Kean? L’attaccante può lasciare la Juventus, ma i bianconeri valuterebbero una opzione di riacquisto per ...

Calciomercato Juventus - offerta shock : Kean dice addio? 3 cessioni in attacco! : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista dell’imminente sessione di mercato estiva. Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, i bianconeri starebbe valutando la possibile cessione di Cancelo al Barcellona per far cassa e finanziare il colpo De Ligt. 60 milioni la possibile proposta del club blaugrana, […] More

LIVE Calciomercato Juventus - notizie in tempo reale : Higuain invitato a restare. Everton su Kean : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 12.15: L’Everton insiste per Kean. Dopo la prima offerta rifiutata, i Toffees potrebbero tornare alla carica per il giovane attaccante che piace anche all’Ajax e ad altri club di A 10.30: Sono in corso le visite mediche pre ritiro alla Continassa. I tifosi invitano Higuain a restare in bianconero […] L'articolo LIVE Calciomercato Juventus, notizie in tempo reale: Higuain invitato a restare. ...

Calciomercato Juventus - l’Everton piomba su Moise Kean : pronta una super offerta per i bianconeri : Il club inglese ha messo l’attaccante italiano nel mirino, nei prossimi giorni potrebbe arrivare una super offerta Non solo mercato in entrata, la Juventus deve difendersi anche dagli assalti degli altri club nei confronti dei propri giocatori. L’ultimo arriva dall’Inghilterra e ha come protagonista l’Everton, deciso a strappare Moise Kean alla società campione d’Italia. Secondo il ‘Mail’, i ...

Juventus - Kean all'Ajax per arrivare a De Ligt (RUMORS) : La Juventus è pronta ad iniziare la sua preparazione estiva alla Continassa, in attesa di partire per la tourneé asiatica che la vedrà impegnata in match importanti dell'International Champions Cup. Nel frattempo la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato con l'idea di allestire una rosa competitiva per la Serie A, Coppa Italia e soprattutto la Champions League. Dopo aver definito ed ufficializzato importanti acquisti come quelli di ...

Calciomercato Juventus - per de Ligt sarebbe pronto il rilancio : più soldi e niente Kean : Continua la trattativa de Ligt per il Calciomercato della Juventus. L’olandese è l’uomo del momento, è il super colpo per la difesa che Sarri e i tifosi aspettano con ansia. Dopo aver trovato l’accordo con il giocatore, Paratici sta lavorando, insieme a Mino Raiola, per convincere l’Ajax. La prima offerta è stata rifiutata, la seconda, che con ogni probabilità verrà presentata nei prossimi giorni, potrebbe essere quella giusta. Le voci su un ...

Calciomercato Juventus - destini incrociati Kean-Icardi? Per i bookies non c’è l’Inter nel loro futuro… : Calciomercato Juventus – destini incrociati, o forse no. Kean e Icardi non sono intoccabili. Se per il primo le parole del padre hanno fatto rumore, mettendo in dubbio una permanenza che fino a qualche settimana fa sembrava certa, per il secondo l’addio è molto probabile. Per i bookies è la Juve la prima scelta, con le valutazioni dei trader di Stanleybet che danno il trasferimento di Maurito in bianconero come prima ipotesi, a ...