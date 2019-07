Inter | Conte conferma | Nainggolan non è nel progetto

Inter - Antonio Conte sgancia il primo siluro su Suning : "Sul mercato siamo un po' in ritardo - e Lukaku...." : "siamo un po' in ritardo sul mercato". Antonio Conte all'Inter come alla Juventus e in Nazionale: inContentabile. "La pre-season era già stata organizzata - ha spiegato il tecnico nerazzurro alla vigilia del primo incontro contro il Manchester United nella International Champions Cup 2019 -, sicuram

Conte e l’Inter : «Sul mercato siamo in ritardo - Lukaku è dello United» : Antonio Conte firma la prima polemica di un certo rilievo nel calciomercato italiano. Da Singapore va di fatto all’attacco dell’Inter e denuncia ritardi sul calciomercato. «La pre-season era già stata organizzata, sicuramente non possiamo nasconderci e bisogna dire che sul mercato ci sono ancora situazioni in entrata e in uscita abbastanza importanti e siamo un po’ in ritardo su alcune cose. siamo stati molto chiari nel ...

Inter - Antonio Conte cancella Icardi e Nainggolan : "No - per loro non c'è posto" : "Mauro Icardi è fuori dal nostro progetto. Questa è la realtà in questo momento, la società è stata chiara". Così Antonio Conte, allenatore dell’Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita amichevole contro il Manchester United a Singapore, a proposito dell’attaccante argenti

Inter - Conte in conferenza : importanti indicazioni su Lukaku - Icardi e Nainggolan : conferenza stampa della vigilia per Antonio Conte, domani si gioca infatti Inter-Manchester United di International Champions Cup a Singapore. Ecco le parole del tecnico. “Io frustrato per Lukaku? Frustrato è una parola grossa. Lukaku mi piace, sarebbe un giocatore importante per noi ma è un calciatore del Manchester United. Conosco molto bene Lukaku, lo volevo già quando ero allenatore del Chelsea, ma conosciamo la nostra ...

Inter-Manchester United : Perisic e Lazaro saranno gli osservati speciali di Conte : Inter-Manchester di sabato 20 luglio alle 13,30 (diretta tv su Sportitalia) è la seconda amichevole estiva dei nerazzurri di Antonio Conte. Dopo aver battuto il Lugano 2-1 grazie ai gol di Sensi e Brozovic, il prossimo sarà il primo vero test probante della stagione. Il neo allenatore si aspetta miglioramenti dopo un ritiro svizzero ricco di fatica e lavoro tattico, e una prima sgambata in cui ha brillato soprattutto il centrocampo. Un occhio di ...

Conte in pressing sull'Inter per Lukaku e Dzeko mentre Ausilio incontra l'agente di Rebic : Secondo quanto riportato da 'La Repubblica', Antonio Conte sta diventando inquieto mentre l'Inter continua a lavorare su offerte per Romelu Lukaku e Edin Dzeko. Ieri l'Inter è volata a Singapore per il tour pre-campionato in Asia e al momento Conte ha solo George Puscas, Samuele Longo e tre Primavera in attacco. Il probabile arrivo di Lukaku è stato uno dei motivi per cui Conte ha accettato di unirsi ai nerazzurri, ma il Manchester United vuole ...

Inter - Milinkovic-Savic potrebbe essere il grande colpo per completare la squadra di Conte : L'Inter è sicuramente una grande protagonista di questa sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri hanno già messo a segno quattro colpi fino a questo momento e sembrano vicini anche agli acquisti di Edin Dzeko e Romelu Lukaku per completare il reparto avanzato. Una volta chiuse anche queste due operazioni la società nerazzurra si concentrerà esclusivamente sulle cessioni, visto che c'è la necessità di sfoltire una rosa. Una volta successo ...

Infantino (Fifa) : “Ora c’è Conte - speriamo siano gli juventini a salvare l’Inter” : Il numero uno della Fifa, Gianni Infantino, non ha mai nascosto la sua simpatia per l’Inter. Ieri lo ha fatto ancora, racconta il Corriere dello Sport. Dalla sede della Lega Pro di Firenze ha scherzato sulla presenza di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra ipotizzando, magari, uno sgambetto alla Juventus. “Nell’Inter adesso c’è Conte, un grande tecnico. speriamo che siano gli juventini a salvare l’Inter, se poi vincono, benissimo. ...

Inter – Diramata la lista dei convocati di Conte per la tournèe in Asia : c’è anche Nainggolan : Nainggolan alla volta dell’Asia: il belga partirà con l’Inter per la tournèe di Singapore Se pochi giorni fa Radja Nainggolan, così come accaduto ad Icardi, era stato rispedito a casa dal raduno dell’Inter a Lugano, oggi arrivano notizie che fanno sperare il calciatore belga. Il nome di Nainggolan infatti è nell’elenco dei 27 giocatori nerazzurri convocati da Conte per la tournèe in Asia. anche se il calciatore ...

Inter - Antonio Conte parte vincendo ma adesso chiede i bomber : La prima amichevole della stagione va presa con le pinze, ma è anche uno spiraglio da cui si può osservare il futuro. Nel caso dell'Inter, poi, era indicativa perché Conte è radicalmente diverso rispetto al predecessore Spalletti. Per questo motivo, il 2-1 (firmato Sensi e Brozovic, più la rete di K

Buona la prima per Conte - Inter batte il Lugano 2-1 in amichevole : Buona la prima dell'Inter con Antonio Conte in panchina. I nerazzurri hanno vinto la "Casino' Lugano Cup", battendo il Lugano per 2-1

Inter - Icardi in uscita : Conte avrebbe detto no allo scambio con Insigne : Ieri l'Inter ha fatto il suo esordio ufficiale in amichevole contro il Lugano, vincendo 2-1 e dando già importanti spunti su quello che sarà il gioco impostato dal nuovo allenatore, Antonio Conte. L'unica pecca riguarda gli attaccanti visto che contro gli svizzeri non c'era nessuno dei titolari a disposizione, con Politano infortunato, Lautaro Martinez in vacanza dopo la coppa America e con Mauro Icardi fuori dal progetto tecnico, come ammesso ...