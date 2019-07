romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Roma – Dal centro alla periferia, le principali arterie della Capitale e le vie del centro storico, sono state teatro dei miratiallaeseguiti dai Carabinieri del Gruppo e del Nucleo Radiomobile di Roma per prevenire gli incidenti, a volte anche mortali, molto spesso causati dall’abuso dio dall’uso di droghe prima di mettersi al volante. Centinaia lecontrollate e risultate negative mentre 6 sono risultate avere un tassoemico superiore a quello consentito dalla legge che prevede un tetto massimo di 0,5 gr/l. Diverse e fantasiose le giustificazioni degli automobilisti “pizzicati” ubriachi alla guida delle loro automobili ma che a nulla sono servite. In via Casilina una 28enne italiana e’ stata controllata dai Carabinieri della Compagnia piazza Dante ed e’ risultata positiva ...

romadailynews : Controlli circolazione stradale con etilometro: 6 persone positive alcol test: Roma – Dal… - palermo24h : Circolazione veicolare e abbandono di rifiuti: controlli e sanzioni a Mazara - trapani24h : Circolazione veicolare e abbandono di rifiuti: controlli e sanzioni a Mazara -