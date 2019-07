Australia | bambino trova messaggio in bottiglia vecchio di 50 anni | rintracciato l' autore

Blastingnews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Una storia che sembra inventata, ma che è realtà. In, une suo padre hannoto unin mare, dentro unachiusa. La missiva fu scritta da un ragazzino che mezzo secolo fa stava emigrando con la propria famiglia, e che si curò anche di chiedere una risposta a chi avesse scoperto il suo. Ora è stata rintracciata la famiglia di quest'ultimo, che ha promesso di organizzare presto un incontro tra l'uomo (ormai 63enne) e il. Ildellain mezzo al mare Già altre volte è capitato di rire messaggi in bottiglie, ma così vecchie è una rarità. Tutto è accaduto in, nella penisola Eyre. Mentre Paul Elliott era a pesca, il figlio Jyah (9) che gironzolava lì intorno hato unadi vetro. Quando l'hanno aperta, con enorme stupore hanno scoperto che conteneva una lettera datata 17 novembre ...

