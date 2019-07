Zero euro in cassa per Di Maio

Modica - mille euro a tasso Zero per le famiglie : ecco come fare domanda : L’assessorato ai servizi sociali di Modica comunica che da domani 19 luglio di potrà fare la domanda per avere mille euro a tasso zero per famiglie

Da Unieuro siete “Liberi di scegliere” i migliori smartphone in 10 o 20 rate a tasso Zero : Da Unieuro sono disponibili molte offerte su smartphone Android con il volantino "10 o 20 rate a tasso zero" della serie "Liberi di scegliere": scopriamole tutte! L'articolo Da Unieuro siete “Liberi di scegliere” i migliori smartphone in 10 o 20 rate a tasso zero proviene da TuttoAndroid.

L’Ue di Von der Leyen : salario minimo europeo ed emissioni Zero nel 2050 : STRASBURGO – La presidente designata della Commissione europea Ursula von der Leyen è riuscita oggi qui a Strasburgo a scaldare i cuori di molti deputati, probabilmente una...

Von der Leyen : salario minimo europeo ed emissioni Zero nel 2050 : STRASBURGO – La presidente designata della Commissione europea Ursula von der Leyen è riuscita oggi qui a Strasburgo a scaldare i cuori di molti deputati, probabilmente una maggioranza dei...

Avete tempo fino al 25 luglio per approfittare degli “Sconti d’estate a tasso Zero” di Unieuro : Unieuro lancia gli "Sconti d'estate a tasso zero", un nuovo volantino valido fino al 25 luglio con possibilità di acquisti a tasso zero. L'articolo Avete tempo fino al 25 luglio per approfittare degli “Sconti d’estate a tasso zero” di Unieuro proviene da TuttoAndroid.

Tour de France 2019 in tv - tutte le tappe integrali su Eurosport Player dal km Zero! La guida e il palinsesto completo : Eurosport trasmetterà in diretta integrale tutte le tappe del Tour de France 2019! tutte le frazioni saranno visibili dal primo all’ultimo chilometro, gli appassionati potranno gustarsi le 21 tappe senza perdersi nemmeno una pedalata, il segnale televisivo sarà infatti garantito fin dalla partenza e si protrarrà naturalmente fino al traguardo. Una copertura capillare per seguire minuto dopo minuto l’evento ciclistico più importante ...

Sul rifugio più alto d'Europa (4.554 metri) da una settimana non si scende sotto Zero : Jacopo Granzotto Dal «balcone sopra le Alpi» vista mozzafiato, 10 gradi e neve che si scioglie Roma Sulla cima piemontese della capanna Margherita, che con i suoi 4.554 metri sopra il livello del mare è il rifugio più alto d'Europa, sabato sera alle otto si stava belli freschi. Dieci gradi, un pallido sole e veduta mozzafiato dal balcone sopra le Alpi. Alla faccia, si potrebbe dire, del resto d'Italia che si sventolava. Si stava bene ...

Gran caldo su quasi tutta Europa - ma in Abruzzo si va sotto Zero! -1.4°C sui piani di Pezza : Mentre Gran parte dell'Europa centro-meridionale e finanche in Scandinavia si sta vivendo una delle più intense ondate di caldo degli ultimi decenni (per diverse località francesi addirittura la...

Boxe - Europei 2019 : Salvatore Cavallaro s’impone sullo svizZero Roque Vasquez nei 75 kg e accede agli ottavi : La prima parte della giornata italiana agli European Games, per quel che riguarda la Boxe, si completa felicemente con la vittoria di Salvatore Cavallaro nel primo turno dei 75 kg (pesi medi). L’italiano si impone senza particolari problemi sullo svizzero Angel Roque Vasquez per decisione unanime dei giudici (5-0). agli ottavi Cavallaro affronterà uno tra il lituano Vytautas Balsys e il norvegese di chiare origini baltiche Mindaugas ...

Vodafone offre Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e da 9 - 99 euro al mese con anticipo Zero : Vodafone propone ad alcuni suoi clienti di acquistare Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e in 30 rate mensili senza anticipo, a partire da 9,99 euro al mese. L'articolo Vodafone offre Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e da 9,99 euro al mese con anticipo zero proviene da TuttoAndroid.

Laura Boldrini - Zero euro di donazione al suo partito : da Matteo Salvini alla Lega 54mila euro : I più generosi sono risultati i leghisti e Matteo Salvini, i più tirchi i "compagni" come Laura Boldrini e Matteo Renzi. E' quanto emerge dal quadro delle donazioni ai partiti effettuate dai parlamentari negli ultimi 13 mesi e riportate su Il Tempo. Nell'elenco delle "Dichiarazioni congiunte ex art.

Vodafone propone vari smartphone a rate da 2 - 99 euro al mese e anticipo Zero : In questi giorni Vodafone sta offrendo ad alcuni suoi già clienti selezionati la possibilità di acquistare degli smartphone a rate con anticipo zero per mezzo di una campagna promozionale negli store aderenti tramite SMS o notifica dall’app My Vodafone e riguarda smartphone Apple, Huawei, Samsung ed LG. L'articolo Vodafone propone vari smartphone a rate da 2,99 euro al mese e anticipo zero proviene da TuttoAndroid.

Emma Bonino ancora fuori dall'Europarlamento : "Colpa di Salvini e Di Maio" - Zero auto-critica : Non vince mai, Emma Bonino: la sua +Europa resta infatti fuori dal Parlamento europeo, raccogliendo al voto appena il 3,09% (lo sbarramento è al 4%). È ormai dalle Europee di 20 anni fa - quando con Marco Pannella prese l'8% - che la Bonino non riesce mai ad eleggere un candidato: né alle Europee de