eurogamer

(Di giovedì 18 luglio 2019) Se vi foste mai chiesti che aspetto avrebbe un PCDie, ebbenequi la risposta.Unparticolarmente appassionato all'ultima fatica made in From Software si è infatti messo all'e ha realizzato quella che sembrerebbe una vera e propriad', ma che al contempo è anche un PC.Il computer ha la forma di un porta Torii, elemento tipico dell'architettura nipponica, ma la cosa più incredibile è che si tratta di una macchina perfettamente funzionante ed in grado di riprodurre il gioco. Leggi altro...

Eurogamer_it : Un PC dedicato a Sekiro: Shadows Die Twice, ecco l'opera d'arte di un modder #Sekiro - FPSREPORTER : Modder realizza un PC (un’opera d’arte?) dedicato a Sekiro - spaziogames : Ma è un'opera d'arte! #Sekiro -