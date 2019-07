Ubaldo Pantani intervistatore e intervistato su Rai 2

blogo

(Di giovedì 18 luglio 2019) Si può ancora riuscire a svelare in un programma televisivo qualcosa di inedito e di autentico di un personaggio celebre? In Vero e più Vero, in onda su Rai 2 a partire dal 18 luglio in seconda serata, dalle 23.20,si lancia in un esperimento per capire se dopo anni di frequentazioni degli studi tv, di apparizioni pubbliche e di dichiarazioni ai giornali e sui social, alcuni personaggi famosi abbiano sviluppato delle strategie per nascondere la loro vera natura. E per farlo entrerà nelle vite e si calerà nelle vesti di quattro icone del mondo dello sport, della musica, della televisione e dell’alta cucina: in ordine Adriano Panatta, J- Ax, Giancarlo Magalli e Gianfranco Vissani. Su Tvblog sarà possibile seguire la prima puntata del nuovo talk show di Rai 2 in diretta e leggerne, al termine, la recensione. Vero e più Vero, il programma In ciascuna puntata,...

