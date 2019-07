Scomparso 18 anni fa e ritrovato grazie all’intelligenza artificiale applicata al

Paolo Meneguzzi - ecco che fine ha fatto l'idolo degli anni Duemila : Scomparso - e... : Probabilmente il nome Paolo Meneguzzi, pseudonimo di Pablo Meneguzzo, non dice nulla ai giovanissimi. Ma chi è stato adolescente negli anni Duemila, e ha sicuramente dedicato una sua canzone ad un amore da conquistare, si sta chiedendo che fine abbia fatto. Il cantante svizzero ha infatti toccato l'

Emergenza a Ragusa - Scomparso lo studente Peppe Cannata - 26 anni : Iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza a Catania, ma originario di Scicli, in provincia di Ragusa, Peppe Cannata, 26 anni, è stato visto l'ultima volta mercoledì 10 luglio, alle ore 19 di mercoledì in via Rocca Romana, dove vive. Si è allontanato senza documenti, il suo cellulare risulta spento.Continua a leggere

Simone Annicchiarico - l'astro nascente della tv Scomparso : "Perché mi hanno fatto fuori" - sfogo e accusa : Simone Annicchiarico, almeno fino a quattro o cinque anni fa, sembrava il nuovo asso pigliatutto della televisione italiana. Il presentatore, che tra il 2009 e il 2015 ha condotto con successo Italia's Got Talent su Canale 5, trasmissione che gli ha consentito di ottenere ampia popolarità e la condu

Agricoltura : in 10 anni Scomparso un campo di grano su 5 : “Nell’ultimo decennio è scomparso un campo di grano su cinque con la perdita di quasi mezzo milione di ettari coltivati ed effetti dirompenti sull’economia, sull’occupazione e sull’ambiente“: a denunciarlo è la Coldiretti in occasione della Giornata nazionale del grano italiano con la prima storica trebbiatura realizzata nel centro della capitale finanziaria d’Italia, al Villaggio contadino della Coldiretti a Milano al Castello ...

Bimbo di due anni trovato morto nell'auto del vicino : era Scomparso da un giorno : Era scomparso da un giorno, poi la tragica scoperta. Il corpo di un Bimbo di due anni del Texas, Sarbesh Gurung, è stato trovato morto dentro l'auto del vicino che era ferma,...

Trovato morto il ragazzino di 15 anni Scomparso in mare su un materassino : Il ragazzo era scomparso in mare a Giulianova (Teramo). Da lunedì si erano perse le sue tracce. Il cadavere è stato...

Giulianova. Chi è Mohamed - 14 anni - Scomparso in mare su un materassino : era stato operato al cuore : Mohamed, il ragazzino di 14 anni di origini marocchine disperso al largo di Giulianova, in provincia di Teramo, da ieri mattina, era stato di recente operato al cuore. Si sospetta che le ricerche siano scattate con due ore di ritardo: indaga la Guardia Costiera.Continua a leggere

Giulianova - chi è Mohamed - 14 anni Scomparso in mare su un materassino : era stato operato al cuore : Proseguono senza sosta, ma purtroppo senza nessun risultato, le ricerche di Mohamed, il ragazzino di 14 anni di origini marocchine disperso al largo di Giulianova, in provincia di Teramo, da ieri mattina: l'adolescente era nella spiaggia antistante lo stabilimento Malibù quando è salito su un materassino e si è allontanato al largo facendo perdere le sue tracce. E' stato un coetaneo a vederlo sparire e a dare l'allarme, anche perché il mare era ...

Andy O'Neil - il veterano co-fondatore di Bluepoint Games - è Scomparso all'eta di 47 anni : Andy O'Neil, veterano dell'industria e ingegnere tecnico che ha lavorato a diversi titoli memorabili negli ultimi due decenni, è scomparso all'età di 47 anni per cause sconosciute, riporta Techraptor.Nato a Birmingham, in Inghilterra, O'Neil ha vissuto negli Stati Uniti dalla fine degli anni '90 ad Austin, in Texas. Il suo primo lavoro nel settore è stato per Acclaim Studios, lavorando alla serie Turok, in particolare Rage Wars e Shadow of ...

Paura per il piccolo Ruben - Scomparso da casa a 2 anni mentre giocava nel cortile : Sono ore di attesa, Paura e speranza per i familiari di Ruben Scott, un bambino australiano di appena due anni che da circa 24 ore sembra essere scomparso nel nulla dopo che i genitori lo hanno perso di vista nella loro fattoria nella remota regione dell'Estremo nord del Queensland, in Australia. Quando è stato visto per l'ultima volta il piccolo stava giocando nel cortile dell'abitazione di famiglia martedì pomeriggio, intorno alle 17. ...

Era Scomparso da 10 anni! Ritrovato dalla famiglia grazie a un meme su Facebook : E' stato infatti un meme di sfottò pubblicato sui social network e raffigurante un uomo dalla postura bizzarra e decisamente trasandato a permettere ai suoi familiari di ritrovarlo. Il protagonista di quelle immagini circolate sul web era infatti scomparso da oltre dieci anni e non c'era stato modo di ritrovarlo. L'incredibile storia arriva dalla città di Durango, in Messico. Dei ragazzi avevano notato lo strano comportamento di un clochard che, ...

Giuseppe Petrolito - Scomparso da dieci anni/ La figlia "Impossibile se ne sia andato" : Giuseppe Petrolito, 35enne operaio scomparso dieci anni fa dalla provincia di Siracusa: la figlia intervistata da Chi l'ha Visto?