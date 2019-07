Quota 100 | una scuola precaria

Quota 100 anche nel 2020 perde un terzo della platea e i risparmi raddoppiano : anche l’anno prossimo nessun esodo di massa:?la corsa al pensionamento anticipato con “Quota 100” si limiterà a due terzi della platea stimate dal governo. È quanto prevede l’Ufficio parlamentare...

Scuola e Quota 100 : aumentano i posti liberi per docenti - ma non vanno ai precari : A fine agosto si stima che circa 42 mila docenti saranno collocati a riposo tra pensionamenti ordinari e straordinari. Ventiduemila di questi andranno in pensione grazie a Quota 100. Fino ad adesso non è stata paventata la possibilità di effettuare una sostituzione attraverso l'assunzione di precari. Le tempistiche differiscono con le necessità dei plessi scolastici: dal 1° settembre negli istituti devono essere presenti in cattedra i docenti, ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Tria “risparmi di 1 - 5 miliardi nel 2020” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Tria “risparmi di 1,5 miliardi nel 2020” I risparmi conseguiti con Quota 100 e reddito di cittadinanza nel 2019 portati nel 2020 ammonteranno a 1,5 miliardi di euro e anche l’anno prossimo vi saranno degli accantonamenti importanti. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria si è infatti espresso in merito ai risparmi garantiti dalle due misure attuate dell’esecutivo giallo-verde in un’audizione ...

Posti da Quota 100 : il Miur dice no per le immissioni in ruolo - ecco come si utilizzeranno : La richiesta che i Posti lasciati liberi dai docenti che dal 1° settembre 2019 andranno in pensione con Quota 100 siano utilizzati per le immissioni in ruolo ha ricevuto un no da parte del Miur. Le procedure per assunzioni inizieranno a fine luglio, ma non riguarderanno i Posti di Quota 100. Secondo quanto riferisce Orizzonte Scuola, l’accordo con i sindacati prevede che dei Posti autorizzati dal MEF, vengano utilizzati solo quelli ...

Pensioni - Tridico (Inps) : ‘Da Quota 100 risparmio di 1 - 081 miliardi nel 2019’ : Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, ieri martedì 16 luglio, ha illustrato i nuovi dati sulle Pensioni e l'andamento della Quota 100. Per l’anno in corso il risparmio di spesa derivato dalla Quota 100 ammonta a circa 1,081 miliardi. Rispetto a quanto inizialmente previsto si segna dunque un meno 29%. Queste le cifre a cui ha fatto riferimento, ancora una volta, il presidente dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale durante ...

Pensioni Quota 100 e reddito di cittadinanza - Tria : 'Risparmi per finanza pubblica' : In vista della nuova manovra che sarà varata in autunno, resta al centro dell’agenda politica, economica e sindacale la discussione sulla riforma delle Pensioni già avviata dal governo gialloverde guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nelle ultime ore la discussione è focalizzata sui dati di Quota 100, diffusi dall’Inps, analizzati dalle commissioni Bilancio di Montecitorio e Palazzo Madama oggi riunite in seduta congiunta per ...

Scuola - vanno in pensione 42mila docenti (anche con Quota 100) : ma nessuno li sostituirà : Con la fine dell'anno scolastico andranno in pensione 42mila docenti, di cui oltre la metà grazie alla quota 100. Eppure a settembre questi insegnanti non verranno rimpiazzati con nuove assunzioni. A mettere una pezza ci saranno dei supplenti, che rimarranno quindi precari, che potrebbero essere fino a 170mila.Continua a leggere

Pensioni ultime notizie : Quota 100 porta crescita zero - Brunetta attacca : Pensioni ultime notizie: Quota 100 porta crescita zero, Brunetta attacca Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le riflessioni di Renato Brunetta su Quota 100 e sull’operato del governo che, con certe misure, non contribuisce ad arricchire la percentuale di crescita, anzi. Per l’esponente di Forza Italia, come riportato da MilanoPost, il nostro Paese si trova ormai del tutto isolato sia sotto l’aspetto politico, sia da un punto di vista ...

Quota 100 e Rdc - un tesoretto per bloccare l'aumento dell'Iva : Contenuti a parte, il tema politico del giorno verte sulla nuova polemica tutta interna alle forze politiche con la corsa in...

Pensioni Quota 100 e Reddito di cittadinanza - Borghi : tesoretto nel 2020 : Porteranno un tesoretto il prossimo anno, nel 2020, i risparmi ottenuti quest’anno per via dalle minori richieste rispetto a quelle inizialmente previste per le Pensioni anticipate con Quota 100 e per il Reddito di cittadinanza. Ad affermarlo, oggi durante un incontro nella sede del ministero dell’Interno secondo quanto riferisce l’agenzia Adnkronos, è Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera ...

Pensioni ultime notizie : importo medio Quota 100 - dati e stime Inps : Pensioni ultime notizie: importo medio Quota 100, dati e stime Inps Sulle Pensioni ultime notizie riguardano i numeri di Quota 100, con i dati e le stime diffuse dall’Inps e, più precisamente, dal numero uno dell’Istituto, Pasquale Tridico. Quota 100, possiamo dirlo, non è stato un affare per circa il 33% dei dipendenti, che ha preferito continuare a lavorare per avere un assegno Pensionistico più ingente, invece che approfittare ...

Pensioni - Brunetta (FI) : ‘Quota 100 è assistenzialismo puro’ : Sia dal Partito Democratico guidato da Nicola Zingaretti sia da Forza Italia di Silvio Berlusconi arrivano in queste ore duri attacchi al governo gialloverde, guidato dal premier Giuseppe Conte, in particolare in materia di politica economica, dunque su Pensioni, fisco e lavoro. Il dibattito si fa sempre più acceso mentre si avvicina la discussione sulla nuova legge di Bilancio per il 2020 e mentre crescono le attese per altre misure che ...

Pensione anticipata a 37 anni e 10 mesi di contributi : uscita scivolo prima di Quota 100 : Arriva un nuovo strumento per andare in Pensione anticipata, con meno contributi della quota 100 ma a partire dalla stessa età, i 62 anni: è il maxi-scivolo che permetterà ai contribuenti di aziende grandi (almeno mille dipendenti) di poter anticipare la Pensione di cinque anni oppure al raggiungimento dei 37 anni e 10 mesi di contributi (per gli uomini) o a 36 e 10 mesi per le donne, sempre con cinque anni di anticipo rispetto alle pensioni ...

Pensioni - Zingaretti : 'Quota 100 è una pugnalata alle spalle alle nuove generazioni' : Il Partito democratico va all’attacco del governo gialloverde su Pensioni e fisco. "Salvini – ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti - vuole la Flat tax che non porta benefici ai redditi bassi, ed è indifferente al fatto – ha aggiunto - che Quota 100 è una pugnalata alle spalle alle nuove generazioni”. Secondo il leader dem sarà troppo costosa in futuro la pensione anticipata con Quota 100, ovvero 62 anni di età anagrafica e 38 anni di ...