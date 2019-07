Paura in spiaggia | atterraggio d’emergenza in acqua a pochi metri dalla riva La scena

Paura in spiaggia! Bombo di 11 mesi rischia di annegare per un’onda : Grande Paura questa mattina, sabato 6 luglio, in spiaggia a Grado all’altezza del Lido di Fido, nella zona di Città Giardino, in Friuli-Venezia Giulia. Un bambino trevigiano di soli 11 mesi è stato colto da un malore in spiaggia. Secondo le prime testimonianze parrebbe che il piccolo abbia rischiato di annegare. A scongiurare il peggio un infermiere, trovatosi lì per caso, e poi i bagnini che lo hanno salvato e affidato alle cure del 118. Il ...

Paura Dele Alli - malore in spiaggia : perde i sensi - viene portato via a braccia : Paura per il calciatore del Tottenham e della nazionale inglese Dele Alli. Come riporta il ‘The Sun‘, infatti, il centrocampista ha accusato ieri un piccolo malore. Si trovava in Grecia, a Mikonos, e si è sentito male mentre era in spiaggia. Ha perso i sensi ed è stato portato via a braccia da due uomini. Le sue condizioni, però, non destano alcuna preoccupazione. L'articolo Paura Dele Alli, malore in spiaggia: perde i ...

Paura per Dele Alli - malore in spiaggia per il calciatore inglese : sviene sul lettino - i dettagli [FOTO] : Spavento in spiaggia per Dele Alli: il calciatore inglese colpito da un malore mentre riposava sul lettino Che Paura per Dele Alli in vacanza: secondo quanto riportato dal tabloid britannico Sun, il calciatore inglese ha accusato un malore in spiaggia. Dele Alli è collassato sul lettino dove riposava, al fianco della sua fidanzata Ruby Mae, che credeva che il suo compagno stesse semplicemente riposando. Dopo una mattinata trascorsa a ...

Stromboli - dopo le esplosioni arriva lo tsunami : Paura in spiaggia : Aurora Vigne Le esplosioni di ieri nel vulcano Stromboli, con la conseguente espulsione di una discreta quantità di materiale piroclastico, hanno causato un "piccolo tsunami", che però "non ha avuto alcun impatto significativo" Piccolo tsunami nelle isole Eolie. Le esplosioni di ieri nel vulcano Stromboli, con la conseguente espulsione di una discreta quantità di materiale piroclastico, hanno causato un "piccolo tsunami", che però ...