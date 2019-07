Nuoto | Mondiali 2019 | il caimano Paltrinieri torna in vasca e negli 800-1500 sl la sfida

ItalNuoto d'argento nella staffetta mista ai Mondiali di fondo : Seconda medaglia per l'Italia del nuoto di fondo ai Mondiali in corso di svolgimento a Gwangju, in Corea del Sud. Dopo il Rachel Bruni nella 10 km

Italia-Germania pallaNuoto - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Ultimo appuntamento per la fase a gironi dei Mondiali di pallanuoto maschile in quel di Gwangju (Corea del Sud). La Nazionale italiana scende in acqua in terra asiatica per il terzo ed ultimo incontro del Gruppo D: domani gli azzurri affronteranno la Germania in un match fondamentale, nel quale partiranno nettamente favoriti ed andranno a caccia della terza vittoria di fila, che significherebbe prima piazza nel raggruppamento e qualificazione ai ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : Ruffini e Occhipinti e la sfida della 25 km. Azzurri outsider nella maratona delle acque libere : 25 km di sofferenza, 25 km di agonia e 25 km di concentrazione. Sono queste, in parte, le sensazioni provate dagli atleti che chiuderanno il cerchio dei Mondiali 2019 di Nuoto di fondo a Gwangju (Corea del Sud). Dopo 5, 10 km e staffetta mixed, è la volta della maratona delle acque libere che esalta il fondista, cresciuto a pane e dolore. Un po’ come un ciclista che si appresta ad affrontare una tappa alpina o dei Pirenei, pensando al Tour ...

PallaNuoto femminile - Mondiali 2019 : il tabellone dagli ottavi alla finale. Date - programma - orari e tv : Chiusa la fase a gironi dei Mondiali di Pallanuoto femminili in quel di Gwangju: si è andato a delineare dunque il tabellone che vedrà ora in scena prima gli ottavi di finale. Da regolamento ovviamente le prime classificate di ogni raggruppamento avranno un incontro in meno da giocare: partiranno direttamente dai quarti di finale. Sabato 20 luglio sarà dunque la volta degli ottavi con quattro match non del tutto entusiasmanti, visto che ...

Nuoto di Fondo - Mondiali 2019 : Arianna Bridi a caccia del riscatto nella 25km femminile - Cunha l’atleta da battere : Una sola parola: riscatto. La ventitreenne del Centro Sportivo Esercito Arianna Bridi si prepara a tornare in acqua dopo la cocentissima delusione della recente prova dei 10 km dove la trentina ha mancato per un paio di posizioni la Top 10 e la conseguente qualificazione all’Olimpiade del prossimo anno. La giornata di domani sarà quella che chiuderà il programma del Nuoto di Fondo ai Mondiali 2019 di Gwangju, con le 25km di entrambi i ...

PallaNuoto femminile - Mondiali 2019 : i risultati della terza giornata. La Russia supera l’Ungheria - tutto facile per il Setterosa : terza ed ultima giornata per quanto riguarda la fase a gironi nei Mondiali di Pallanuoto femminile in corso di svolgimento a Gwangju (Corea del Sud). Si è andata dunque a completare la prima parte di questa manifestazione iridata, si è formato il tabellone degli scontri diretti. Come previsto, le prime di ogni raggruppamento hanno raggiunto direttamente i quarti di finale, mentre per le seconde e le terze gli ottavi. Nessun problema per il ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di venerdì 19 luglio. Tutti gli italiani in gara : Domani si concluderanno i Mondiali 2019 di Nuoto in Corea del Sud e sarà la volta delle due maratone delle acque libere: la 25 km maschile e femminile. L’Italia, dopo aver ottenuto un argento nella staffetta mista con Gregorio Paltrinieri protagonista e un bronzo nella 10 km femminile grazie a Rachele Bruni, punta le proprie fiches su Simone Ruffini (campione del mondo di questa specialità nel 2015) e sul vincitore del titolo italiano a ...

PallaNuoto - Mondiali 2019 : palinsesto - orari e tv di venerdì 19 luglio. Il programma di tutte le partite : Anche per i Mondiali di Pallanuoto maschile è tempo di chiudere la prima fase a gironi: domani a Gwangju, in Corea del Sud, è infatti in programma la terza giornata, nella quale il Settebello, inserito nel Girone D e vincente nelle prime due uscite contro Brasile e Giappone, dovrà ora vedersela con la Germania. Tre gare al giorno saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay, mentre FINA TV, in streaming in ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di venerdì 19 luglio. Tutti gli italiani in gara : Il Mondiale delle discipline acquatiche 2019 si appresta, per quanto riguarda il Nuoto sincronizzato, a volgere al termine dopo dieci giorni di competizioni; allo Yeomju Gymnasium di Gwangju infatti quello di domani, venerdì 19 luglio sarà il penultimo atto di competizioni. La giornata prevede alle 4:00 ora italiana i preliminari del duo misto libero dove torneranno in scena i nostri Giorgio Minisini e Manila Flamini a sfidare la coppia russa ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri! Setterosa ai quarti! Sesto posto per Cerruti/Ferro nel sincro - out nei tuffi Pellacani. In corso la finale da 3m : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

Stafetta al cardiopalma - Italia è d'argento ai mondiali di Nuoto : Una staffetta al cardiopalma regala la seconda medaglia all'Italfondo a Yeosu, dopo il bronzo di Rachele Bruni nella 10 chilometri. Ai mondiali in Corea del Sud l'Italia conquista l'argento con la staffetta mista sui 5.000 metri nella rada dell'Expo Ocean Park con la stessa Rachele Bruni (bronzo ne

Nuoto sincronizzato - Mondiali Gwangju 2019 : il duo libero è ancora terreno russo - Cerruti-Ferro seste dietro alla Spagna : La settima delle dieci finali di Nuoto sincronizzato valide per il Mondiale 2019 in corso di svolgimento a Gwangju in Corea del Sud è stata quella del duo libero e lo spettacolo allo Yeomju Gymnasium è stato ancora una volta dominato dalle stelle della disciplina, le russe Svetlana Romashina e Svetlana Kolesnichenko (38 medaglie d’oro in due). La formazione sovietica ha rispettato i pronostici della vigilia e ha conquistato il sesto successo di ...

Mondiali di Nuoto sincronizzato 2019 – Ferro e Cerruti chiudono seste nel libero combinato - oro alla Russia : La coppia azzurra non riesce a migliorare il sesto posto ottenuto nelle qualificazioni, chiudendo alle spalle della Spagna. Oro alla Russia, davanti a Cina e Ucraina Costanza Ferro e Linda Cerruti non vanno oltre il sesto posto nella finale del libero combinato di nuoto sincronizzato, confermando il piazzamento ottenuto dopo le qualificazioni. AFP/LaPresse Prova comunque convincente quella delle azzurre, che chiudono con il punteggio ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Le staffette azzurre : sarà finalmente gloria per le miste? Incognita 4×100 - occhio alla 4×200 : Dovevano essere sei su sette ma saranno solo cinque le staffette azzurre a caccia del pass olimpico e di un posto in finale a Gwangju. All’appello manca per scarsi meriti la 4×100 femminile, per la quale non si vede al momento la luce ion fondo al tunnel (anche se dagli Europei juniores qualche risultato interessante è arrivato ma siamo ancora molto indietro) e per scelta la 4×200 stile libero femminile perchè specialiste non ce ...