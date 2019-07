Modena | uccide la moglie a coltellate | arrestato

ilgiornale

(Di giovedì 18 luglio 2019) Marco Della Corte La tragedia è avvenuta ain via Alassio, il colpevole risulta essere un anziano di 88 anni, la vittima ne aveva 77: l'uomo è statoTragedia ain via Alassio, nella prima periferia della città emiliana. Una donna di 77 anni è stata rinvenuta in una pozza di sangue presso la propria abitazione, un appartamento, che condivideva con il marito più anziano. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato, Squadra mobile e Scientifica dopo una chiamata d'emergenza segnalante l'omicidio. Presente anche il medico legale per un primo esame esterno sul corpo della vittima. Dalle prime indagini, i poliziotti hanno stabilito che l'assassino sarebbe proprio il marito della vittima, un uomo di 88 anni, che è stato interrogato e in seguito. L'anziano è al momento l'unico sospettato del delitto. I primi elementi raccolti ...

bizcommunityit : Anziano uccide la moglie a Modena - Ultima Ora - news_bologna : Modena, anziano uccide la moglie a coltellate - news_bologna : Anziano uccide la moglie a Modena -