Microsoft brevetta il suo sistema di voto online

(Di giovedì 18 luglio 2019)ElectionGuard demos on July 17, 2019 at the Aspen Security Forum in Aspen, Colorado. (foto:ha presentato una demo con la quale ha dimostrato come il suo nuovodi votazione,Election Guard, possa garantire un nuovo metodo per votare che sia più facile, affidabile, sicuro e verificabile. Ilè composto da un tablet Surface, una stampante e un controllo Xbox Adaptive in grado di effettuare il riconoscimento facciale dell’utente. A seguito della votazione eseguita tramite Surface, ElectionGuard utilizzala crittografia omomorfica per contare ilmantenendo i dati crittografati. Contemporaneamente ilconsegna agli elettori un codice di monitoraggio. Inserendo sul web questo codice, gli elettori potranno verificare l’avvenuto conteggio del proprioe, soprattutto, potranno verificare che questo non sia stato modificato. ...

