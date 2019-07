L' ombra della crisi sul governo

Astronomia - tra poche ore l’Eclissi della Luna del Tuono : il 16 luglio il nostro satellite attraverserà l’ombra della Terra [INFO] : Manca poco all’Eclissi Lunare parziale che avrà per protagonista la Luna del Tuono. La notte del 16 luglio, infatti, la Luna del Tuono, ossia la Luna piena del mese di luglio, brillerà luminosa nel cielo, salvo essere parzialmente oscurata dall’ombra della Terra. Ma non è finita qui. Tutti gli appassionati di Astronomia che rivolgeranno gli occhi al cielo potranno ammirare anche Saturno e Giove alla destra della Luna per la maggior parte della ...

Riunione del Cipe a luglio - ma della Ragusa-Catania nemmeno l'ombra : Ragusa-Catania, la prossima Riunione del Cipe fissata per l’11 luglio non vedrà inserita all’odg alcuna discussione sul raddoppio dell'infrastruttura

La Terra di Mezzo : L'ombra della Guerra e Dead Rising 4 tra i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass : Microsoft ha annunciato le ultime aggiunte al servizio Xbox Games Pass, compresi alcuni titoli ID @ Xbox, segnala VideoGamer.Il 4 luglio arriverà La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, My Time At Portia e Undertale. I primi due saranno disponibili su console e PC, l'ultimo solo su PC.L'11 luglio, arriveranno Blazing Chrome e Dead Rising 4 su console e PC, Lego City Undercover solo su console e Timespinner e Unavowed per PC.Leggi altro...

L’ombra della camorra sul Ponte Morandi : arrestati due esponenti della Tecnodem : C’è la mano della camorra sulla demolizione del Ponte Morandi. La notizia in un lancio di agenzia. La Direzione investigativa antimafia di Genova ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare. In Liguria e in Campania. arrestati l’amministratore della Tecnodem srl di Napoli e una donna considerata prestanome della società. L’accusa è di vicinanza alle organizzazioni camorristiche. La Tecnodem è una delle aziende impegnate ...

Franco Bechis sulla lettera della Commissione Ue : "L'ombra di un nuovo governo Monti" : "C'è un solo governo che la Commissione europea vorrebbe ancora oggi alla guida dell'Italia, ed è proprio l'esecutivo che meno rimpiangono gli italiani: quello che fu guidato da Mario Monti", esordisce Franco Bechis in un commento su Il Tempo in cui mette in guardia circa le prossime mosse di Bruxel

Sull’Europa si allunga l’ombra della Russia di Putin : A ogni elezione che si rispetti c’è un convitato di pietra che dalla vittoria di Trump in poi non smette di fare notizia. La Russia di Putin, con le sue fabbriche di bot, i team digitali esperti in tecniche di disinformazione, è ormai una costante nelle campagne elettorali dei paesi occidentali.Ovviamente questa volta l’influenza della manina russa sarebbe stata orientata sul voto delle elezioni europee. Attori ...

Nigel Farage - un’ombra sulle elezioni europee e il destino incerto della Gran Bretagna : Nigel Farage, il fondatore dello Ukip (Partito del Regno Unito), dopo il vittorioso referendum per la Brexit del giugno 2016 era uscito di scena. Il partito aveva raggiunto l’obiettivo e il suo leader aveva preferito mettersi da parte. Dopo tre anni e continui rinvii però, la Gran Bretagna non è ancora ufficialmente uscita dall’Unione Europea. Ed ecco che, in concomitanza con le elezioni del Parlamento europeo, Nigel Farage riappare sulla scena ...