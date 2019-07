Omicidio Elena Ceste : Il marito Michele Buoninconti adesso studia Economia e commercio

(Di giovedì 18 luglio 2019)in carcere per la laurea in. Ildicondannato in Cassazione per l’premeditato della moglie e per occultamento di cadavere è impegnato da tempo in un percorso di studi nel carcere di Alghero, in Sardegna, dove è stato trasferito sette mesi fa, proprio per avere la possibilità di conseguire il titolo di studi. Nella casa di reclusione dove è attualmente recluso,riceve di rado delle visite. Il pompiere piemontese è in carcere dal 2015, quando fu arrestato con l’accusa di aver strangolato la mogliee di averne gettato il corpo nel rio Mersa, dove è stato trovato mesi dopo la scomparsa, avvenuta il 24 gennaio 2014.Mentre il tribunale gli toglieva la patria potestà sui quattro figli avuti conaffrontava, a suo dire, con indifferenza la detenzione. Fece scandalo la ripresa di uno dei colloqui avuti dain carcere con un’amica M. G., alla quale disse: “Il carcere? È come stare in vacanza”.La stessa donna si è resa protagonista di una triste storia che ha come vittima, Elisa, la maggiore dei figli di. Quando era ancora in corso il processo perdi, la ragazza fu vittima di pressioni da parte di dell’amica dell’ex vigile del fuoco di Costigliole d’Asti, G. M. che aveva provato a persuaderla in ogni modo a deporre in favore del padre e a riconciliarsi con lui. Per questo Elisa l’aveva denunciata per stalking, accusa che il tribunale ha recentemente derubricato in quella di molestie.