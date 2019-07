Alta tensione nel governo

Lega-M5S - Alta tensione. Salvini : «Oltre il governo - solo il voto». Di Maio riunisce i suoi : noi colpiti alle spalle : Continua la tensione nel governo con Salvini e Di Maio che si attaccano a vicenda. «Oltre questo governo ci sono solo le elezioni». Lo ha detto il vicepremier e ministro...

Ex Ilva - otto indagati per la morte del gruista. Alta tensione al tavolo al Mise : Comincia con uno scontro l'incontro di oggi pomeriggio al Mise su ArcelorMittal, l’ex Ilva di Taranto, il terzo in quindici giorni. A presiederlo, come le volte precedenti, c'è il...

Avellino - Alta tensione nelle ultime ore : tifosi furiosi - la situazione dopo la conferenza stampa : Il sindaco di Avellino Gianluca Festa indica la strada da seguire, come primo appuntamento quello di allestire la squadra di calcio per la prossima stagione, è quanto emerso al termine del confronto a Palazzo di Città con il presidente dell’Avellino calcio, Claudio Mauriello, hanno partecipato anche l’assessore allo Sport del Comune, Giuseppe Giacobbe, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente vicario della ...

L'Iran assAlta una petroliera UkTensione insostenibile sul Golfo : Navi armate iraniane hanno tentato di sequestrare una petroliera britannica ma sono state bloccate da una fregata della Royal Navy che la scortava. La tensione nel Golfo di Hormuz arriva a vette Segui su affaritaliani.it

La Royal Navy punta i cannoni contro navi iraniane : Alta tensione nello Stretto di Hormuz : Altissima tensione nello Stretto di Hormuz. navi armate dell’Iran hanno tentato il sequestro di una petroliera britannica ma sono state

Nel governo si continua a litigare - Alta tensione Conte-Salvini su “manovra al Viminale” : "L'ennesimo sconfinamento". Cosi' Giuseppe Conte avrebbe accolto le parole pronunciate da Matteo Salvini ieri in mattinata a Milano. Nel mirino del presidente del Consiglio, che viene descritto, fin dal primo pomeriggio, "profondamente irritato" dalla "sgrammaticatura istituzionale" dimostrata dal suo vice premier, le dichiarazioni di quest'ultimo in vista dell'incontro sulla manovra con sindacati e associazioni di categoria in programma lunedi' ...

Pressione Alta : sudore e cefalea - i sintomi dell’ipertensione endocrina : Quando si parla di ipertensione endocrina, si inquadra una condizione in cui l’eccessiva Pressione arteriosa è determinata da una produzione eccessiva di ormoni da parte delle ghiandole endocrine. Si tratta di una condizione clinica annoverabile nell’elenco delle ipertensioni secondarie, ossia quelle riconducibili a uno specifico fattore causale. Tra le cause più frequenti di ipertensione endocrina troviamo l’iperaldosteronismo ...

Hong Kong : polizia riprende controllo del Parlamento - tensione rimane Alta : Hong Kong: polizia riprende controllo del Parlamento, tensione rimane alta Le immagini dell’irruzione dei manifestanti nel Parlamento di Hong Kong hanno fatto il giro del mondo. Ora, dopo che la polizia ha ripreso il controllo dell’edificio a colpi di lacrimogeni, non è facile prevedere come si evolverà la situazione. Molto chiara sembra la posizione di Pechino. La Cina ha parlato di “sfida evidente” nei confronti della sua ...

Pressione Alta - cessata la vendita di un noto farmaco per l’ipertensione : l’avviso di AIFA e Ministero della Salute : L’Agenzia Italiana del farmaco, come si legge in una nota del Ministero della Salute, fornisce le seguenti informazioni circa la disponibilità del medicinale Catapresan®, indicato nel trattamento di tutte le forme di ipertensione arteriosa. Il titolare AIC Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. ha comunicato ad AIFA, ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2006, in data 12 aprile 2019 la propria decisione di cessare ...

Riviera conquista il pubblico di Canale 5 con Alta tensione rivestita da una patina di noia e poca suspence : Dopo oltre un anno di slittamenti e cancellazioni, alla fine Riviera è andata finalmente in onda nell'anonima serata del mercoledì cercando di conquistare il pubblico di Canale 5 con promesse che non sempre sono state mantenute. Quello che possiamo dire è che di sicuro Riviera è una di quelle serie tv con poche pretese che possiamo definire "estive" e quindi collocate nel modo giusto nel palinsesto ma un po' tardivamente visto che Sky si sta ...

USA - Trump impone sanzioni contro la Guida Suprema dell'Iran : tensione sempre più Alta : L'Ayatollah Ali Khamenei è visto a Washington come la figura più minacciosa di Teheran e vero ostacolo a qualunque tipo di dialogo con la Casa Bianca. Trump ha messo nel mirino il suo impero miliardario. "Deve smetterla di sponsorizzare il terrorismo” dice il tycoon americano.

"Tav leggera? È un imbroglio" : Alta tensione nel Movimento 5 stelle : Il senatore pentastellato Alberto Airola, da sempre contrario all'alta velocità Torino-Lione: "Non tradirò i No Tav"...

Si arrampica sul tetto di un treno : 20enne muore folgorato dai cavi dell'Alta tensione : Tragedia nella notte a Nettuno, vicino Roma. Un ragazzo romeno di 20 anni, che era nella stazione ferroviaria poco dopo l’una di notte insieme ad alcuni amici, probabilmente per una bravata, è salito su una carrozza di un treno in sosta al binario ed è rimasto folgorato dai cavi elettrici dell’alta tensione che conducono il treno.Inutile l’intervento del 118. Sul posto i carabinieri della stazione di Nettuno. A ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi : Alta tensione Usa-Iran - 21 giugno 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. alta tensione fra gli Usa e l'Iran, dopo gli eventi delle ULTIME ore: tutti i dettagli, 21 giugno 2019,